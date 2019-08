Bei "Promi Big Brother" wir viel gebeichtet, gelästert und geträumt. Mit der neusten Idee kommt Sänger Joey Heindle um die Ecke. "Ich will eine eigene Firma gründen", erzählt er seinem Mitbewohner Jürgen Trovato. Es soll eine Filmfirma, nur für Musikvideos werden. Der TV-Detektiv allerdings erstickt Joeys Euphorie im Keim: "Jeder Schuster soll bei seinen Leisten bleiben! Fang das bloß nicht an, andere studieren dafür!".

"Promi Big Brother" 2019: Joey ist am Boden zerstört

Joey ist tief getroffen von Jürgens knallhartem Urteil, er versinkt in einem Tränenmeer. "Was mich verletzt ist, dass die Leute mich immer so unterschätzen. Klar bin ich oft auf die Schnauze gefallen, aber ich habe daraus gelernt. Was mir auf den Sack geht ist, dass andere Leute immer alles besser wissen und ich bin immer der Depp!", sagt er.

Ob Jürgens Meinung den ehemaligen Dschungelkönig Joey dauerhaft erschüttern kann? Ein Löwen-Tattoo auf Joeys Finger erinnert ihn an sein Lebensmotto: "Niemals aufgeben!"

Hilfe von Zlatko

Zlatko, der sich Joey angenommen hat, hat einen guten Rat für ihn. Welchen Tipp die "Big Brother"-Legende für den traurigen Joey hat, siehst du heute Abend um 22.15 Uhr bei "Promi Big Brother" 2019 in SAT.1.

