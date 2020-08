"Promi Big Brother":

Erbtante Claudia beim Telefonvoting

Märchentante Claudia erzählt nur allzu gerne von Goldmarie Emmy Russ. Diese muss nicht nur das weltpolitische Geschwätz von Kathy Kelly und Werner Hansch am Frühstückstisch anhören, sondern muss den anderen Bewohnern außerdem Pfannkuchen zubereiten. Die Obert glaubt nicht, dass die etwas ältere Gesellschaft die richtige für Emmy ist: "Die sitzt da auch wie beim Frühstück mit ihren Erbonkeln."

Da hast du etwas falsch verstanden, Claudia! Das Erbe aka 100.000 Euro Preisgeld zahlt nur Big Brother höchstpersönlich an den Gewinner aus. Um Emmy zum Sieg zu verhelfen, hat die Märchen-Erbtante laut eigener Aussage jedoch schon 121 Mal angerufen. Da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Oder will etwa jemand die 21-Jährige kurz vor dem Ziel ausschalten?

Kartoffelsalat statt Silikonbrüste

Claudia hat da so einen bösen Verdacht! Will etwa Ikke Hüftgold ihre Favoritin sabotieren, indem er diese wiederholt als billig bezeichnet? Und was ist eigentlich diese Authentizität, die der Ballermann-Sänger von seinen Mitstreitern immer fordert? Unsere Märchentante ist von Ikkes Aussagen verwirrt und legt Emmy Russ ans Herz: "Emmy, du solltest bei Big Brother Schmerzensgeld beantragen!" Außerdem verkündet die Society-Lady: "Emmy, ich trinke auf dich!"

Auch mit Ikkes Aussage zu Simone Mecky-Ballacks Spielerfrau-Dasein nach dem Knopf-Spiel ist die Obert nicht einverstanden. "Unverschämt fand ich das", sagt sie und verrät gleich noch etwas Privates: "Ich war ja selbst mal in drei Fußballer verliebt. Geklappt hat es nicht."

Eine ähnliche Abneigung wie gegen Ikke, empfindet Claudia gegenüber ihrer Lieblingsfeindin Désirée Nick, die ihr in diesem Zuge auch gleich einfällt: "Ich stehe für Luxus und Genuss, Frau Nick für Ärger und Verdruss!" Und mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen.

