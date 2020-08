Hast du schon einmal von einer Märchenprinzessin mit Hochschulabschluss gehört? Wir auch nicht. Und deswegen muss sich Prinzessin Emmy wegen ihrer kleinen und größeren Bildungslücken auch nicht verstecken. Uns ist allerdings auch keine Märchenprinzessin bekannt, die ihr Unwissen derart zur Schau stellt und für Stirnrunzeln sorgt.

Stellt sich Emmy dumm?

Kein Mensch kann sich mit allem auskennen. Und Emmy Russ? Die macht keinen Hehl daraus, dass sie sich mit so einigem nicht auskennt. Und manchmal wirkt ihre Unwissenheit sogar so unglaublich, dass man ihr unterstellen könnte, sie stelle sich absichtlich dumm. Zum Beispiel als sie sich im Märchenwald in einem Handspiegel begutachtete und die Mitbewohner über Eitelkeit sprachen. Da fragte Emmy ganz unschuldig: "Was ist eitel?" Als man ihr die Bedeutung erklärte, sagte sie, dass sie vermutete, "eitel" käme von "Elite". Really, Emmy?

Von Spongebob und Leandertalern

Doch Emmy kann noch mehr und bringt durch ihre vermeintliche Unwissenheit das gesamte Märchenschloss zum Lachen. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen "Zeitgenossen" und "Artgenossen"? "Sind Artgenossen nicht die bei Spongebob?", will die 21-Jährige wissen. Dann erinnert sie sich: "Ich hatte mal einen Typen in meiner Klasse, der hieß Leander. Wie so ein Leandertaler." Als Ramin Abtin einen geschichtlichen Exkurs gibt, wundert sich Emmy: "1840? Gab es da schon Menschen?" Ihre Mitbewohner kommen aus dem Staunen und Lachen nicht heraus. Vor allem Aaron Königs kann nicht fassen, was er da hört: "Du machst mich fertig!"

Emmy steht zu ihren Lücken

Das Argument, dass Emmys Äußerlichkeiten nur davon ablenken, dass sie eine kluge Frau ist, trägt offensichtlich nicht. Emmy jedoch sieht ihre Bildungslücken locker: " Mark Zuckerberg hatte auch keinen Abschluss!" Richtig – und Mark Zuckerberg hatte trotzdem so viel Grips, ein millionenschweres Unternehmen ins Leben zu rufen. Ob es Emmy auch soweit bringen wird? Sicher ist: Emmy hat eine Menge Mut im Gepäck – denn nicht jeder traut sich, so öffentlich zuzugeben, keine Ahnung zu haben. Und nicht jeder lässt sich 24 Stunden täglich von Big Brother dabei bewachen.

Wenn Emmy tatsächlich ein Spiel spielt und ihre vermeintliche Unwissenheit nur vorgetäuscht ist, wäre das allerdings ein gar nicht so dummer Schachzug. Das hat schließlich schon bei anderen Sternchen die Karriere gepusht.

