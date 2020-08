Emmy, Emmy, Emmy – so viel Sex-Appeal und keiner da, der mit ihr spielt! Klar, wir Zuschauer haben unsere Freude an Emmy Russ. Aber die Bewohner des Märchenlandes springen nicht wirklich auf die frivolen Anspielungen und Annäherungsversuche der 21-Jährigen an. Jetzt geht Emmy in die Vollen!

Dildo, Busengrapscher und nasse Höschen

"Bei Emmy ist aktuell Frühling", erklärte Social-Media-Star Udo Bönstrup Emmys Verhalten noch vor ein paar Tagen. An Tag 14 scheint es so, als wäre die junge Blondine inzwischen im Hochsommer der Begierde angelangt. Ihren Dildo, den sie in ihrem Koffer ins Märchenland mitgebracht hatte, konnte sie zu ihrem eigenen Bedauern bisher nicht in Betrieb nehmen.

Was bleibt dem Reality-Sternchen also anderes übrig, als sich die körperliche Nähe bei ihren Mitbewohnern zu suchen. Nachdem sie selbsternanntes Spielzeug Mischa Mayer ziemlich schnell an Prinzessin Adela Smajic verloren hatte, musste sich Emmy eine neue Strategie überlegen.

Dafür ließ sie nichts aus: Sie forderte die Mitbewohner zu Festigkeitstests ihrer Brüste und zu Brustmassagen auf, sie kuschelte mit Adela und Mischa und hinterließ auf Udos Hose beim Aufstehen einen Fleck, den angeblich nicht ein vom Duschen nasser Bikini verursacht hat.

Hat Emmy Udo am Wickel?

Und scheinbar hat Emmy nun die richtige Taktik erwischt. Jedenfalls sorgt sie bei Udo schon an Tag 8 bei "Promi Big Brother" 2020 durch einen schlüpfrigen Nippeltalk dafür, dass der nicht mehr aufstehen kann. Warum? Da steht was – in seiner Hose. Emmy ist entzückt: Das war leichter als gedacht. An Tag 14 im Märchenwald legt sie deswegen noch eine Schippe drauf. Als Udo brav auf seinem Feldbett entspannt, legt sich Emmy so auf ihn, dass sie seinen "Vogel", wie er sein bestes Stück liebevoll nennt, direkt im Blick (natürlich in der Hose) hat. Dazu neckt sie ihn, als wolle sie das Steh-auf-Männchen wieder in Aktion sehen.

Als sich ihr Herzens-Boy später bettfertig hinlegt, nutzt Emmy die Gelegenheit, um sich ihre Streicheleinheiten abzuholen. Doch Udo bleibt eiskalt. Als er die Decke lupft, um sich zu entkleiden, möchte sie hoffnungsvoll wissen, ob seine Hose fällt. Doch Udo sorgt für eine Enttäuschung. Er entledigt sich nur seiner Socken.

Trotz all der Kälte, ganz abgeneigt scheint Udo nicht zu sein. Sonst hätte er es nicht ertragen, dass sie ständig auf ihm sitzt oder liegt. Ob Emmy bei Udo die zarte Lust-Glut zu einem wilden Feuer entfachen kann?

Wie es mit den beiden weitergeht, siehst du heute ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Die lustigsten Szenen, geistreichsten Sprüche und spannendsten Umfragen findest du in unserem Live-Ticker. Jetzt stöbern und liken!

>> Hier geht’s zum Live-Ticker <<

"Promi Big Brother":

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx weiter.

Mehr Infos findest du auf PromiBigBrother.de

Das könnte dich auch interessieren: