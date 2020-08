Kathy Kelly ist das drittälteste Kind der Kelly Family. Bereits mit neun Jahren lernt die Powerfrau, Geige und Klavier zu spielen. Durch den frühen Tod der Mutter übernimmt die 57-Jährige die Erziehung ihrer jüngeren Geschwister. Als 16-Jährige studiert sie Geige, nimmt Ballettunterricht und wird zur Primaballerina. Als sie 20 Jahre alt ist, beginnt die Erfolgsgeschichte von "The Kelly Family", die sie auch nach dem Comeback 2016 als Produzentin und musikalischer Kopf der Familie wesentlich beeinflusst. Ihr Album "Over the Hump" ist die meistverkaufte Platte aller Zeiten in Deutschland. Mit 29 Jahren bekommt die "Mutter der Kellys" ihren Sohn Sean. 1999 startet sie ihre Solokarriere und feiert seitdem als "Grande Dame of Gospel and Folk" große Erfolge. Ob das Leben in einer Großfamilie für Kathys Zeit bei "Promi Big Brother" hilfreich sein kann?

Was wird die größte Herausforderung für Dich?

Bei meiner ersten Realityshow "Die Alm" dachte ich, es wären die Kameras. Aber jetzt weiß ich, dass es eher die Menschen sind. Das Spannende ist ja, dass man überhaupt nicht weiß, was und wer einen da erwartet. Stimmt die Chemie, kommt man miteinander klar oder nicht? Und dann schlafen wir auch noch alle in einem Zimmer. Ich habe Angst, dass ich schnarche und die anderen nicht schlafen lasse. Wenn es nicht genug zu essen gibt, damit habe ich kein Problem. Ich habe schon öfter Heilfasten gemacht. Wenn es aber zu wenig Schlaf gibt, da mache ich mir schon meine Gedanken.

In welcher Situation wärst Du lieber unbeobachtet?

Beim Duschen. Ich will noch nichts verraten, aber da habe ich meine Tricks. Ich bin groß geworden in einem Wohnwagen mit vielen Menschen. Ich weiß genau, wie man sich da verhält und wie man seine Privatsphäre rettet.

Hast Du einen Vorteil, weil Du das Zusammenleben mit anderen Menschen auf engstem Raum gewohnt bist?

Ich glaube eher nicht, denn ich lebe seit knapp 20 Jahren ganz normal in einem Haushalt mit zwei oder drei Menschen. Ich bin wirklich aus der Übung mit vielen Menschen 24 Stunden zusammen zu leben. Auch wenn ich mit meiner Familie auf Tour gehe hat am Abend jeder sein eigenes Zimmer. "Promi Big Brother" ist dann wirklich das Gleiche, wie mit meiner Familie vor über 20 Jahren. Ich bin gespannt, wie ich reagiere, ob es mich nervt oder ob ich mich wohlfühle.

Welche Eigenschaften bringst Du in Deine neue Wohngemeinschaft mit ein?

Ich habe sehr viel Humor – auch in Krisenzeiten. Ich habe sehr viel erlebt in meinem Leben. Wenn Leute unruhig werden, entspanne ich eher. Ich schaue mir immer die Lage genau an, ob es wirklich ernst ist. Aber es kommt auf die Konstellation an. Vielleicht sind andere noch lustiger und lauter und dann bin ich die, die mehr Ruhe reinbringt.

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist Du ein Alphatier oder Mitläufer?

Ich bin eher erst mal die Beobachterin. Ich habe in meinem Leben gelernt erst mal genau zu schauen, abzuwarten und dann zu reagieren.

Wie reagierst Du in Konfliktsituationen?

Ich versuche immer zu warten bis die Emotionen aus allen raus sind, damit man nicht im Affekt falsch oder zu schnell reagiert. Wenn sich aber ein Konflikt entwickelt, immer schlimmer wird und die Betroffenen mich um Rat fragen, dann werde ich natürlich etwas sagen. Ich mische mich meist nie direkt in einen Konflikt ein.

Wen oder was wirst Du am meisten vermissen?

Die Freiheit, Spaziergänge zu machen und die Natur. Und klar, meinen Sohn werde ich vermissen. Es wird schwer sein, nicht zu wissen, wie es ihm geht und was er denkt. Andererseits werde ich mich sehr freuen kein Handy mehr zu haben. Dann kann ich mich endlich mal nur auf mich konzentrieren und auf die anderen Menschen um mich herum. Wir werden uns so gut und schnell kennenlernen, weil es einfach keine Ablenkung gibt. Solche Prozesse faszinieren mich.

Was sagen Dein Sohn und Deine Familie zu Deinem Einzug?

Ehrlich gesagt habe ich es noch niemanden gesagt. Meinem Sohn sage ich es erst ein paar Tage vor der Quarantäne, meiner Familie gar nicht. Die werden es ja dann aus der Presse erfahren.

Wie wichtig ist Dir der Sieg bei "Promi Big Brother"?

Ich würde sehr gerne gewinnen. Das würde mich sehr freuen. Aber zunächst ist es für mich super dabei zu sein. Ich bin nicht besessen und will nicht unbedingt gewinnen. Die Herausforderung für mich ist, bis zum Ende dabei zu bleiben. Jeden Tag im Haus gut zu schaffen, das ist mein Fokus.

Jeder kennt die Kelly Family, was muss man über die Solokünstlerin Kathy Kelly wissen?

Im September kommen direkt zwei neue Alben heraus. Ein Klassik-Album und ein Opern-Album, bei dem ich die bekanntesten Arien unter anderem von Verdi, Puccini oder Wagner singe. Das nehme ich jetzt gerade mit einem Orchester auf und dann geht es direkt zu "Promi Big Brother".

