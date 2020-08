Promi Big Brother

Ramin Abtin: "Wer Lust zu knattern hat, soll Gas geben!"

Ramin Abtin zieht voller positiver Energie ins "Promi Big Brother"-Haus ein. Er freut sich auf die Erfahrung und ist sich sicher, eine gute Zeit zu haben. Dabei kommt es ihm vor allem darauf an, er selbst zu bleiben und sich in seiner Rolle als Teamplayer treu zu bleiben. Ob seine Mitbewohner genauso harmoniebedürftig sind, bleibt abzuwarten. Jedenfalls können sie laut Ramin machen, wonach ihnen ist und auch in Sachen Sex gerne Gas geben! "Promi Big Brother" ab 07. August um 20:15 Uhr in SAT.1!