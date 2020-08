Promi Big Brother

Senay Gueler nimmt teil

Senay Gueler hat viel Talente. Als DJ und Schauspieler unterhält er seine Fans und war zum Beispiel schon mal in der Serie "4 Blocks" zu sehen. Nun zieht es ihn in die Welt von "Promi Big Brother" 2020. Im Interview verrät der 44-Jährige, was Zuschauer erwarten könnte.