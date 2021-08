Leben im All: Der große Bruder empfängt die ersten prominenten Bewohner:innen in seiner neuen Welt. Diese acht Promis sind am Mittwoch abgehoben:

Wie reagieren sie auf das All? Das zeigt die Startshow von "Promi Big Brother" am Freitag, 20:15 Uhr, live in SAT.1.

Im Clip: Das sind die ersten neuen Bewohner:innen

Heute um 10:00 Uhr gewährt der große Bruder in "Promi Big Brother – Der Countdown" einen ersten Einblick in sein Weltall und sendet die ersten Signale der ersten acht Bewohner:innen. Außerdem enthüllt Big Brother einen weiteren Prominenten, der morgen in der Startshow live ins All ziehen wird. Das Event wird bei "Promi Big Brother - Der Countdown", Twitter, Facebook, TikTok und Joyn gestreamt.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn

Das könnte dich auch interessieren: