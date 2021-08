Derzeit befindet sich das Domizil von Heike Maurer bei "Promi Big Brother" auf dem Big Planet. Ein Ort, an dem Wünsche wahrwerden und Luxus wartet. Kein Wunder, dass sie verzweifelt, als sie den Weg zurück nicht mehr finden kann.

Die "Schleuse" – ein Ort zwischen den Welten

Die Schleuse ist ein Raum, in dem Lieferungen wie Lebensmittel an den Big Planet gebracht werden, die von dort abgeholt werden. An diesem Ort erlebt Heike Maurer nervenaufreibende Minuten.

Im Clip: Überraschung bei "Promi Big Brother": Weitere Bewohner:innen

Verschollen im Weltraum

Immer wieder rüttelt Heike an einer Tür und hämmert dagegen. Sie ruft um Hilfe: "Hallo? Kann mich mal bitte jemand rauslassen?" Doch die Tür bewegt sich nicht und von den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern ist nichts zu hören.

Rafi, Marie, Mimi und Ina sind beschäftigt

Rafi Rachek, Marie Lang, Mimi Gwozdz und Ina Aogo sind so in ihr Workout und die Annehmlichkeiten, die der Big Planet bietet, vertieft, dass sie von Heikes Verzweiflung nichts mitbekommen. Das könnte aber auch daran liegen, dass Heike an der falschen Tür rüttelt …

Big Brother kommt zu Hilfe

Also liegt es am großen Bruder, Heike aus dieser Misere zu befreien. Mit einem knappen "Heike! Falsche Türe" macht er sie auf ihren Fehler aufmerksam. Heike ist zerknirscht und entschuldigt ihren Irrtum: "Ach, Entschuldigung. Ich hab noch keinen Kaffee gehabt! Tut mir echt leid! Mich darfste morgens alleine nicht lassen …"

Welche Abenteuer Heike noch zwischen Big Planet und Raumstation erlebt, siehst du heute Abend ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: