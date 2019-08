Tag 8 bei " Promi Big Brother" und die Karten werden neu gemischt. In dieser Folge hat nicht Zlatko Joey auf den Kicker, sondern Chris Zlatko.

Zlatko wollte sich doch nur rasieren …

Einen Tag zuvor hatten Zlatko und Sylvia die zweifelhafte Ehre ihre Mitbewohner entweder ins Luxuscamp oder ins Zeltlager zu sortieren. Zunächst schienen alle im Großen und Ganzen recht zufrieden mit der Zuordnung, bis auf Chris. Er verstand nicht, warum sich Zlatko selbst ins Luxuscamp verfrachtet hat – obwohl Zlatko zum Schluss nur noch einen weißen, Luxuscamp-Chip übrig hatte. Zlatko versucht sich zu rechtfertigen: "Ich wollte mich nur rasieren und dann am nächsten Tag zurück ins Zeltlager." Eine Entschuldigung, die bei Chris nicht gut ankommt: "Ich dachte er wäre ein straighter Dude aber er guckt nur auf seinen eigenen Ar***".

In einer Läster-Runde mit Jürgen Trovato macht Chris seinem Ärger Luft: "Er sagt doch, hier ist die Party [auf dem Campingplatz], scheinbar ist es hier nicht so cool. Dann war all das, was er hier gemacht hat, nur eine Show". Harte Worte für Zlatko, er denk sein Schicksal sei nun besiegelt: "Bei dem stehe ich morgen auf der Liste," meint er zu Almklausi.

Wie es ohne Zlatko im Luxuscamp weitergeht, erfährst du morgen ab 20:15 Uhr bei "Promi Big Brother" 2019 in SAT.1.

"Promi Big Brother" • täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn

Du kannst heute Abend nicht im TV einschalten? Mit unserem "Promi Big Brother"-Liveticker verpasst du garantiert nichts!

Das könnte dich auch interessieren: