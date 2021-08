Melanie fühlt sich im Luxus unwohl

"Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist", sagt Melanie Müller traurig. Dabei weilt sie doch im Moment auf dem luxuriösen Big Planet mit viel Platz und leckerem Essen. Das Problem dürften vor allem ihre Mitbewohner:innen auf dem Planeten sein: "Ich habe niemanden gerade zum Sprechen. Eric fährt gerade einen eigenen Film. Mir ist gerade wie Heulen."

Die 33-Jährige vermisst ihre Bezugspersonen in der Raumstation und kann sich kaum beruhigen. Nach einer nervösen Putz-Attacke kann Melanie aber zumindest einer der Bewohner:innen etwas Zuspruch geben.

Im Clip: Melanie ätzt gegen Rafi

Trost kommt von Danny

Danny Liedtke merkt schnell, dass bei Melanie etwas nicht ganz stimmt. Er nimmt sie in den Arm und sagt: "Jetzt komm mal runter hier. Komm erstmal klar. Was ist los?" Was wirklich mit ihr los ist, weiß die Blondine aber selbst nicht. "Weiß nicht. Ich bin kurz vor dem Ausbruch", meint sie.

Darüber, dass Danny für sie da ist, ist Melanie sehr glücklich: "Ich bin froh, dass du noch da bist. Sonst würde ich wahrscheinlich kurz einen Durchdreher kriegen." Na, hoffentlich wollen die Zuschauer:innen nicht bald, dass Danny wieder in die Raumstation zieht.

Ob Melanie Müller wirklich bald ausrastet, siehst du natürlich bei "Promi Big Brother". Am 13. August 2021 geht es um 23:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn los.

