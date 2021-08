Seine Kindheit hat Uwe geprägt

Das Leben von Uwe Abel verlief nicht immer rosig. Lange vor seiner Teilnahme bei "Promi Big Brother" wurde der heute 51-Jährige wegen seines außergewöhnlichen Erscheinungsbildes gemobbt. In der Schule hänselten ihn die anderen Kinder vor allem wegen seiner Nase.

Diese schwierige Zeit prägt den ehemaligen Schweinebauer Uwe bis heute. Das damalige Mobbing ist sogar der Hauptgrund dafür, warum sich der Niedersachse gegen eigene Kinder entschied. Dies machte Uwe vor einiger Zeit im TV öffentlich.

Happy-End mit seiner Iris

Trotz aller Widrigkeiten ist der #PromiBB-Bewohner heute ein glücklicher Mann. Das liegt vor allem an einem Menschen in seinem Leben: Iris Abel. Uwe und sie lernten sich bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. 2013 schlossen sie den Bund der Ehe und leben seither gemeinsam auf Uwes Bauernhof. Für die 53-Jährige ist ihr Mann wunderschön, so wie er eben ist.

