Es wird gemunkelt, dass so Manche auf Tinder schon eine Partnerin oder einen Partner gefunden haben. Doch die Dating-App wird vor allem auch für eins genutzt: Sex. Wie Eric Sindermann vorgeht, beschreibt er ausführlich – und trifft auf Skepsis bei den anderen "Promi Big Brother"-Bewohner:innen.

Danny Liedtke stellt investigative Fragen

Auf dem Big Planet scheint die Sonne, die Promis dort haben keine Sorgen und können friedlich in den Tag hineinleben. Kein Wunder, dass sie sich den wichtigen Themen des Lebens zuwenden. "Ok, also ich bin jetzt 'ne Frau auf Tinder. Und du möchtest nur mit mir ins Bett und ja, wie würdest du mich jetzt als Frau anschreiben?", will Danny Liedtke von Eric wissen.

Eric Sindermann packt seine Anmache aus

Eric überlegt nicht lang und baggert eine fiktive Chantal an: "Hallo Chantal, meine Schöne, was machste so, woher kommste?" Der Ex-Handballer kommt dabei schnell zum Kern seines Vorhabens: "Wir müssen ja nicht so viel rumschreiben. Soll ich dich vielleicht morgen mal abholen, wir gehen was essen oder – wenn du Bock hast – wir können auch gleich zu mir. Dann können wir einen DVD-Abend machen und ich hol was Schönes zum Essen. Wir können uns einfach unterhalten, setzen uns ein bisschen in Garten und haben einfach mal 'ne schöne Zeit – aber ganz locker, ohne Hintergedanken! Also ich will jetzt nicht nur dich ins Bett bekommen – ohne Hintergedanken – komm einfach zu mir, alles ist schön, du musst dir um nichts Gedanken machen."

Payton Ramolla ist skeptisch

Aber wie kommt Erics geniale Anmache bei einer Frau an? "Was man dazu so genau sagen soll, weiß ich gar nicht. Ich glaub, dafür gibt's gar keine Worte", offenbart Payton Ramolla nur wenig angetan im Sprechzimmer.

Eric im Kreuzverhör

Auch Fragenaufwerfer Danny ist nur wenig überzeugt. "Das wäre jetzt diese Art und Weise, die Frau zu bekommen, ins Bett?", forscht er nach und nagelt Eric fest, als dieser zurückrudern will, dass es ihm mit seiner Anmache nicht darauf ankommen würde, eine Frau für Sex zu daten. Denn Danny zufolge hat sich Eric gerade selbst mit seiner Aussage enttarnt – geht es dem ehemaligen Handballer beim Daten nur um das Eine?

Danny fühlt Eric auf den Zahn

Nicht nur Payton und Melanie Müller, die den Ausführungen skeptisch gelauscht haben, sind wenig angetan, von Dr. Sindsens Flirtversuchen, auch Danny sieht ganz klar Schwachstellen in Erics Masche und erklärt ihm mit deutlichen Worten, warum er Abfuhren kassiert.

Danny oder Eric? Wer erfolgreicher auf Tinder ist, wissen wohl nur die beiden

