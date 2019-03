The Voice Kids

Mark will den Titel

In Blind Audition Nummer 4 schenken sich die Coaches nichts. Um jedes Talent wird gekämpft, zum Teil auch mit dem ein oder anderen Trick. Für den Winning Coach der letzten Staffel, Mark, steht eines fest: Er will seinen Titel unbedingt verteidigen! Daher hütet er seinen Pokal auch wie einen Augapfel. Doch nun ist er weg! Will ihm da etwa jemand seine Titelabsichten durchkreuzen? Und dann will sich zu Beginn der 4. Blind Audition auch kein Talent für das Team des Coaches entscheiden! Wir prophezeien: Dieses Jahr wird es knapp für den Titelverteidiger! Ob er seinen Pokal zurückerobern kann?

Die Talente und Teamaufstellung der 4. Blind Audition

Team Mark:

Team Stefanie:

Team BossHoss:

Team Lena:

Max (mit "Friends" von Marshmello & Anne-Marie)

Jorden (mit "This Town" von Niall Horran)

Für zwei Nachwuchstalente war nach den Blind Auditions Schluss: