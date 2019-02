In den ersten Blind Auditions von "The Voice Kids" mussten sich Alec und Sascha noch die Häme der anderen Coaches anhören, die die beiden Rocker schon als viel zu alt für die Kids hielten, doch in den zweiten Blind Auditions kann #TeamBossHoss gleich drei Talente in ihr Team locken. So holen Alec und Sascha gehörig auf und beweisen, dass ganz und gar nicht "zu alt" für #TVK sind.