"Big Brother" 2024: Die Sendetermine, Sendezeiten und Infos zur Tageszusammenfassung im Überblick 

100 Tage, 24 Stunden Überwachung, ein Container und kein Kontakt zur Außenwelt: Alle Infos zu "Big Brother" auf Joyn und in SAT.1, zum Livestream, den Sendeterminen & Sendezeiten und zur Tageszusammenfassung findest du hier.

Das ist "Big Brother"

17 Bewohnerinnen und Bewohner, 100 Tage, 100.000 Euro, 100 Prozent öffentlich. Big Brother bringt seit Montag, 4. März 2024, auf Joyn und in SAT.1 17 sehr unterschiedliche Menschen jeden Alters in seinem Container zur Wohngemeinschaft zusammen. So echt ist nur "Big Brother": Die Bewohnerinnen und Bewohner leben in kompletter Isolation, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt und unter permanenter Kameraüberwachung. Big Brother sieht alles. Big Brother gibt die Regeln vor. Big Brother ist unberechenbar. Wer lässt sich auf die Herausforderungen ein und verlässt den Container nach 100 Tagen mit 100.000 Euro?

Der "Big Brother - 24 Stunden Livestream" und die "Big Brother"-Tageszusammenfassung auf Joyn

Kein Platz für Geheimnisse: Im 24/7-Livestream auf Joyn entgeht den Zuschauerinnen und Zuschauern 100 Tage lang nichts. Der "Big Brother - 24 Stunden Livestream" startete mit dem Einzug der Bewohner:innen am Montag, 4. März 2024.

Alle Liveshows, Tages- und Wochenzusammenfassungen von "Big Brother" findest du nach Ausstrahlung immer auf Joyn zum nachsehen.

"Big Brother" in SAT.1: Sendetermine und Sendezeiten

"Big Brother - 24-Stunden Livestream" rund um die Uhr live auf Joyn

"Big Brother"-Tageszusammenfassungen täglich ab 21 Uhr kostenlos streamen auf Joyn

"Big Brother live - Die Entscheidung" immer montags um 21 Uhr auf Joyn

Jochen Schropp moderiert live auf Joyn und in SAT.1

Jochen Schropp moderiert die wöchentlichen Entscheidungs-Shows. Jeden Montag führt er die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die SAT.1-Show "Big Brother live - Die Entscheidung", in der es neben den Nominierungen und Auszügen die Highlights der Woche zu sehen gibt.

Jochen Schropp: "'Big Brother' hat vor 24 Jahren das Fernsehen revolutioniert und ein völlig neues Genre geschaffen: Reality-TV. Wir wollen uns mit der neuen Staffel 'Big Brother' auf das Wesentliche konzentrieren: Authentische Menschen, denen wir 24 Stunden beim Leben zusehen können. Ich freue mich auf spannende Persönlichkeiten unterschiedlichen Alters und all ihre emotionalen Geschichten, die sich über 100 Tage im Container entwickeln. Ich kann es kaum erwarten, dass das Abenteuer beginnt."