Susan Sideropoulos steht bei "Das große Promibacken" 2024 in der Küche. Gleich in der ersten Folge überzeugt sie die Jury mit ihrer Leistung und wird mit der roten Schürze belohnt. Wir haben weitere Infos zu dem TV-Star für dich aufbereitet.

+++ Update vom 15. Februar 2024 +++

Rote Schürze in Folge 1

Vor ihrer Teilnahme bei "Das große Promibacken" 2024 hat Susan alle Anfragen für Teilnahmen an Back- oder Kochshows immer abgelehnt. Aber jetzt traut sie sich und hat gleich in der ersten Folge bewiesen, dass sie sich schon viel früher in das Abenteuer hätte stürzen können. Sie überzeugte die Jury und erhielt für ihre süßen Kreationen die rote Schürze - eine Auszeichnung, mit der jede Woche die beste Leistung gekürt wird.

Mit bewegendem Instagram-Post gedenkt Susan ihrem Vater

Wir haben viel gelacht, als ich ihm erzählt habe, dass ich backen werde, da wir ja beide wissen, dass ich über 20 Jahre alles mit Backen und Kochen abgelehnt habe, weil ich es weder mag noch kann. Susan Sideropoulos

Diese Worte postete Susan am 14. Februar 2024, dem Tag der Ausstrahlung der ersten Folge, auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie zusammen mit ihrem Vater am Set von "Das große Promibacken" zeigt. Er hatte sie noch zu den Dreharbeiten begleitet, ist aber kürzlich verstorben. Trotz des unermesslichen Verlustes ist sich Susan sicher: "Ich weiß, dass er sich zwei Dinge von mir wünscht. Erstens, ich soll nicht traurig sein. Diesen Wunsch kann ich ihm noch nicht erfüllen. Zweitens, ich soll mein Leben leben und weiterhin optimistisch und zuversichtlich nach vorn schauen. Ja, ich denke, das versuche ich jeden Tag ein Stückchen mehr."

Und sie fügt hinzu: "Ich versuche, das Leben in seiner Gleichzeitigkeit zu leben. Gleichzeitig im Schmerz und gleichzeitig in der Freude für die kleinen Glücksmomente. Jetzt erst recht, würde Papa sagen!"

Im Clip: Die Entscheidung in Folge 1

+++ Ursprüngliche News +++

Durchbruch als Soap-Darstellerin: Das ist Susan Sideropoulos

Susan Sideropoulos, geboren am 14. Oktober 1980 in Hamburg, ist eine deutsche Schauspielerin und Moderatorin mit griechischen Wurzeln. Sie erlangte vor allem durch ihre Rolle als Verena Koch in der beliebten Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) große Bekanntheit.

Ihre Karriere begann Susan Sideropoulos bereits in jungen Jahren. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Schauspielausbildung und sammelte erste Bühnenerfahrungen. Im Jahr 2001 erhielt sie dann die Rolle der Verena Koch bei GZSZ, die sie bis 2008 verkörperte. In dieser Zeit avancierte sie zu einer der beliebtesten Figuren der Serie.

Nach ihrem Ausstieg bei GZSZ widmete sich Sideropoulos weiteren Projekten. Sie spielte in verschiedenen Theaterstücken mit und übernahm Gastrollen in TV-Serien wie "Soko Stuttgart" oder "Löwenzahn". Zudem präsentierte sie als Moderatorin verschiedene TV-Formate, darunter die Musikshow "The Dome". 2022 schlüpfte die Hamburgerin im Rahmen der GZSZ-Spinoff-Serie "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" erneut in ihre Rolle als Verena Koch.

Engagement für wohltätige Zwecke

Neben ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere ist Susan Sideropoulos auch privat glücklich. Im Jahr 2005 heiratete sie den Unternehmer Jakob Shtizberg, mit dem sie zwei Kinder hat. Sie legt großen Wert auf ihre Familie und versucht, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen.

Darüber hinaus engagiert sich Susan Sideropoulos für wohltätige Zwecke. Sie unterstützt beispielsweise die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und setzt sich für den Kampf gegen Blutkrebs ein.

Steckbrief von Susan

Name: Susan Sideropoulos

Beruf: Moderatorin, Schauspielerin

Geburtstag: 14. Oktober 1980

Sternzeichen: Waage

Geburtsort: Hamburg

Staatsangehörigkeit: deutsch

Familienstand: verheiratet

Geschlecht: weiblich

Ehemann: Jakob Shtizberg

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau

Acht Promis treten 2024 bei "Das große Promibacken" an

Acht große Namen aus Unterhaltung, Infotainment und Sport treten in der SAT.1-Backstube gegeneinander an. Neben Susan Sideropoulos sind dies im einzelnen:

"Das große Promibacken" 2024: Susan Sideropoulos schwingt den Schneebesen

Susan Sideropoulos ist eine vielseitige Schauspielerin, die sowohl im TV als auch auf der Bühne überzeugt. Mit ihrem charmanten Auftreten und ihrem schauspielerischen Talent hat sie sich einen festen Platz in der deutschen Unterhaltungsbranche erobert. Man darf gespannt sein, wie sich die blonde Powerfrau bei "Das große Promibacken" 2024 schlagen wird!