6 Deko-Tipps, wie du dein Zuhause günstig aufpeppen kannst

Du möchtest dein Zuhause umstylen, aber dir fehlt das nötige Kleingeld? Wir haben sechs Einrichtungstipps, die deine Wohnung ohne viel Geld und Aufwand ruckzuck schöner machen.

Welcher Stil passt zu dir? Boho, Skandi, Feng Shui, Country oder doch eher minimalistisch, modern und elegant? Es gibt dutzende Wohnstile. Überlege dir also vor dem Make-over deines Zimmers oder deiner Wohnung, welche Richtung du bevorzugst, denn deine Einrichtung repräsentiert auch immer ein Stück weit deine Persönlichkeit. Lass dich nicht von jedem Trend beeinflussen und vertraue darauf, was dir gefällt.

Im Clip: Wohnung verschönern durch Umstellen von Möbel - so einfach geht's!

1. Stauraum schaffen

Selbst die tollste Einrichtung bringt wenig, wenn sie nicht zur Geltung kommt und nicht gesehen wird. Unordnung wirkt schnell chaotisch und ungemütlich. Sorge dafür, dass du genug Stauraum schaffst, um unnötigen Kleinkram, Kabelsalate oder auch Schuhe und Accessoires ganz einfach verschwinden zu lassen. Alte Weinkisten oder Körbe eignen sich für den kleinen Geldbeutel besonders gut. Falls dir die Farbe zu trist ist, kannst du den Kisten einfach in einem Farbton deiner Wahl den passenden Anstrich verpassen. Deiner Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

2. Zimmerpflanzen

Zimmerpflanzen wird eine positive Wirkung auf Gesundheit und Psyche zugeschrieben, denn sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden und können das Raumklima nachhaltig verbessern. Als Einrichtungselement setzt ein natürliches Grün ganz nebenbei noch einen hübschen Kontrast. Auch ein Übertopf kann an dieser Stelle – je nach Material – deinen gewünschten Stil unterstreichen.

Kakteen, Korbmaranten und Efeututen sind besonders beliebte Zimmerpflanzen. Getty Images/iStockphoto

3. Secondhand & Vintage

Die schönsten Sachen lassen sich oftmals schon super preiswert auf Flohmärkten, in Kleinanzeigen, bei Haushaltsauflösungen oder auf Antikmärkten finden – mit ein bisschen Glück kannst du hier sogar echte Designer-Schätze und Antiquitäten ergattern. Damit deine Ausstattung jedoch hochwertig wirkt, achte darauf, nur Teile auszusuchen, die noch gut erhalten sind. Wichtig ist außerdem, dass sie einem gewissen Stil treu bleiben, damit sie in Kombination nicht willkürlich zusammengewürfelt aussehen. Das gilt vor allem in kleinen Räumen. Wenn du diese Tipps berücksichtigst, kreierst du mit Hilfe von preloved Interior deinen ganz individuellen Style.

Stilvolles Interior mit einem Hauch Nostalgie kann super stylisch aussehen und dabei bares Geld sparen. Getty Images/iStockphoto

4. Upcycling

Hier lautet die Devise: Aus Alt mach Neu! Regalen, Paletten, Lampen oder auch Deko kannst du ruckzuck einen völlig neuen Look verleihen. Alles, was es braucht, sind Farben, Folien oder Stoffe deiner Wahl. Versuche hierbei auch, die Perspektive auf die Gegenstände zu verändern und sie neu zu interpretieren. Schnell wirst du merken, dass zum Beispiel ein ausrangiertes Kupferrohr frisch aufpoliert total stylisch als Garderobe aussehen kann. Und auch der alte Stuhl deiner Oma hat in einer anderen Farbe plötzlich einen ganz eigenen Charme.

Mit einem neuen Farbanstrich lässt sich dein Interior schnell auffrischen. Getty Images/iStockphoto

5. Licht gekonnt in Szene setzen

Das Nonplusultra, um in einem Raum mit günstigen Mitteln Stimmung zu kreieren, ist Licht! Je wärmer das Licht ist, desto gemütlicher und angenehmer wirkt das Ambiente. Doch neben klassischen Decken- oder Stehlampen kannst du mit Hilfe von LED-Stripes indirekte Akzente setzen. Der Vorteil von LED-Stripes ist, dass sie nahezu unsichtbar angebracht werden können, nicht blenden und einzelne Einrichtungselemente gekonnt in Szene setzen.

6. Natürliche & zeitlose Eyecatcher

Weniger ist mehr! Anstatt deine Sideboards mit Deko zu überhäufen, setze lieber auf ausgewählte It-Pieces. Versuche, nicht jeden Trend mitzugehen und investiere stattdessen in zwei bis drei Vasen oder Kerzenständer in zeitlosem Design. Die Gefäße kannst du dann, je nach Saison, mit Pampasgras, getrockneten Ästen oder Blumen nach Lust und Laune bestücken.

