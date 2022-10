Dein Wochenhoroskop vom 24. bis 28. Oktober 2022: Bleibe diplomatisch!

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Diplomatisch bleiben

Sonne und Venus stehen jetzt in Skorpion und es geht auf Neumond im gleichen Zeichen zu: Das hat eine gewisse Tiefe und Dunkelheit. Wir sollten jetzt diplomatisch bleiben!

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder werden sich diese Woche Dingen stellen, die ihr schon länger mit euch herumschleppt. Auch wenn ihr couragiert seid, bringt euch das doch etwas aus der Fassung.

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere erwartet eine prickelnde Woche. Ihr seid schnell verführt und fasziniert von jemandem ….

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Zwillinge (21.05.-21.06.)

Zwillingen haben sich ziemlich in einer Sache verrannt. Es ist jetzt Zeit umzudrehen, damit kein größeres Chaos angerichtet wird.

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse sind etwas trübselig und emotional. Lasst euch diese Woche nicht zu sehr von euren negativen Gedanken beeinflussen. Stattdessen lieber auf Projekt in der Arbeit oder einem Freizeitausgleich konzentrieren.

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen haben eine ziemlich turbulente Woche, in der ihr auch ins Grübeln kommt. Am besten wäre ein Tapetenwechsel, vielleicht spontan irgendwo in die Sonne. Auch Treffen mit Freunden tun euch jetzt richtig gut.

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen merken, dass sie enge Vertraute, die an ihrer Seite sind, sehr wertschätzen. Zeigt ihnen das ruhig, eure Liebsten werden sich sehr darüber freuen.

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. (24.09.-23.10.)

Waagen tarieren heute noch ziemlich viel aus. Versucht euch dabei nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Dann wird sich Einiges klären.

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione blicken gerne in die Tiefe und hinter die Kulissen. Diese Woche besonders gern. Dabei könnt ihr anderen helfen und für eine entspannte Stimmung sorgen.

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen erwartet eine Woche voller Gespräche. Themen, die in der letzten Zeit liegen geblieben sind, werden jetzt bearbeitet und besprochen. Die Zeit ist reif.

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Bei Steinböcken kommen Geheimnisse und Dinge aus der Vergangenheit ans Licht. Es geht jetzt darum, sich Zeit dafür zu nehmen.

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner merken, dass es zwar ans Eingemachte geht, ihr aber Lust auf diese Auseinandersetzung habt. Es ist an der Zeit, Dinge zu klären, die im Verborgenen waren …

Wochenhoroskop 23.10.-28.10. Fische (20.02.-20.03.)

Fische erwartet eine interessante Woche – vor allem in der Partnerschaft. Es geht um Themen, die sonst unausgesprochen geblieben sind. Versucht dabei eine klare Position zu beziehen und gemeinsam mit eurem Partner/eurer Partnerin eine Lösung zu finden.