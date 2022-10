Es ist der letzte Tag von Merkur in Waage und Sonne in Jungfrau. Wir können Resümee ziehen: Wie gesund fühlen sich unser Körper, Geist und unsere Seele? Jetzt heißt es, noch mal nachdenken, welche Veränderungen und Verbesserungen wir uns wünschen. Das Ziel: Balance.

Tageshoroskop am 05.10.2022- einige Sternzeichen erwartet Aufregung

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Zeit, um sich zu regenerieren

Heute gibt es eine Sonnenfinsternis und Neumond im Zeichen Skorpion. Wir sollten den Tag nutzen, um etwas zu tun, das uns regeneriert. Skorpion steht für Transformation und auf der astromedizinischen Ebene ist der Skorpion-Neumond eine der stärksten Regenerationskräfte.

Tageshoroskop 25.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder spüren durch den Neumond ein Problem. Sprecht am besten mit jemandem darüber, gemeinsam kann eine Lösung gefunden werden.

Tageshoroskop 25.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere sollten nicht im Fluchtmodus unterwegs sein, wenn ihnen etwas zu intensiv wird. Stellt euch dem stattdessen. Was passiert, wenn ihr euch dem hingebt? …

Tageshoroskop 25.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge merken, dass sie jede Menge Hindernisse vor sich haben. Leider wird das eher mehr statt weniger. Darum gilt: Reduziert euren Ablauf auf das Wichtigste, indem ihr Prioritäten setzt.

Tageshoroskop 25.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse sollten etwas tun, das ihre Seele berührt. Das kann ein Film, Musik oder ein Treffen mit Freunden sein.

Tageshoroskop 25.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen merken, dass sie einen Fluchtinstinkt verspüren. Ihr wollt schnell noch Dinge eintüten und erledigen, dafür ist zwar auch ein guter Zeitpunkt, jedoch solltet ihr nichts überstürzen.

Tageshoroskop 25.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen haben heute einen guten Flow, um sich körperlich zu betätigen. Am besten in der Gruppe, zum Beispiel bei einer Yoga-Stunde.

Tageshoroskop 25.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen erleben einen sehr intensiven Tag. Vielleicht weiht euch jemand in ein Geheimnis ein, das euch ganz schön beschäftigen wird. Es wird auf jeden Fall spannend!

Tageshoroskop 25.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione sollten den heutigen Tag auf keinen Fall durchtakten. Lieber auf eine Sache konzentrieren, um sich zu regenerieren, denn dafür ist der heutige Tag perfekt. Das kann zum Beispiel eine Massage sein oder ein Fastentag.

Tageshoroskop 25.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen kommen an eine Belastungsgrenze. Schaut einfach hin und wendet euch diesen Schatten zu. Nur so könnt ihr sie beseitigen.

Tageshoroskop 25.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke können gemeinsam mit anderen etwas teilen, von dem man weiß, dass sich keiner scheut. Ihr habt gemeinsam Bock auf diese Intensität.

Tageshoroskop 25.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner erleben diesen Tag körperlich intensiv. Versucht, wenn möglich, Sauna, Fasten oder ähnliches einzubinden.

Tageshoroskop 25.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische trudeln emotional schnell ab. Das könnt ihr gut nutzen, um etwas hinter die Kulissen zu schauen.