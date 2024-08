Die "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Gäste im August

Hier verraten wir dir, wer im August im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" zu Gast ist und welche Themen besprochen werden.

Die Gäste vom 09.08.2024

Magnus von Keil - Games Neuheiten



Marie Helmschmied - Netzhighlights

Die Gäste vom 08.08.2024

Penny - Personenschutz



Yael Adler - Pflege für Haut & Haar nach dem Urlaub Die perfekte Pflege für Haut und Haar NACH dem Urlaub. Wie kriegt man seine strohigen Haare wieder richtig hin? Wie hält die Bräune ganz lange? Wie kriegt man die Flugzeug-Pickel (Stewardessen-Krankheit) weg? Oder beugt sogar vor?



Peter Giesel - Achtung Abzocke Urlaubsretter

Die Gäste vom 07.08.2024

Simon Gosejohann - CP Comedystreet Höchste Prank-Gefahr in der Summer-City! Simon Gosejohann ist zurück auf der "Comedystreet". Gemeinsam mit Sandra Sprünken und Marco Gianni spielt er ahnungslosen Passant:innen mit versteckter Kamera Streiche und macht Deutschlands Straßen zum Lachasphalt.

Daniel Engelbarts - Spar-Detektiv

Die Gäste vom 06.08.2024

Jörg Blech - DIY Lebensverlängernde Maßnahmen Über unserem Körper kursieren viele Vorstellungen, die wissenschaftlich nicht mehr haltbar sind. Jörg Blech räumt mit Mythen der Medizin auf und zeigt uns die wahren Bedürfnisse unseres Körpers. Die meisten Alterserkrankungen sind gar nicht vorbestimmt, weil das Herz und das Gehirn, die Gelenke und die Muskeln und andere Strukturen sich das ganze Leben lang erneuern können. Je besser wir die wahren Bedürfnisse unseres Körpers kennen, umso beflügelter werden wir sein, sie ihm auch wirklich zu erfüllen.



Die gute Nachricht dabei ist: Es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Acht einfache Regeln zeigen: Wer seinen Körper kennt, kann selbst mehr für seine Gesunderhaltung tun als die besten Ärzt:innen.

Die Gäste vom 05.08.2024

Stephan Gerick, YouTuber und Video-Producer - Vom Säufer zum Ironman Stephan Gerick gilt in seiner Clique als der Partylöwe. Keine Feier, bei der er sich nicht hemmungslos betrinkt und als letzter die Location verlässt. Die Quittung: 101,4 Kilogramm bringt er auf die Waage, inklusive Bierwampe und Hängebrüste. Im Herbst 2023 entscheidet er sich von heute auf morgen, sein Leben um 180 Grad zu drehen und plant am Ironman in Österreich im Juni 2024 teilzunehmen. Es bleiben ihm gerade mal neun Monate, um fit für 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen zu werden.



Simon Waslowski - Animal-News

Die Gäste vom 02.08.2024

Dr. Pop - Adele Taylor ist weg, jetzt kommt Adele. Gigantomanie in München, 10 Konzerte zwischen 2.- 31. August in der eigens für 120 Mio. Euro errichteten Adele-Welt.



Jan Sosniok - Der perfekte Werkzeugkoffer Werkzeugkoffer mit bis zu 100 Teilen, Werkzeuge, von denen viele nicht mal den Namen kennen, in den Discountern sind die ganz großen Sets im Angebot. Doch welche Werkzeuge brauchen wir wirklich im Haus halt und welche praktisch nie? Wir sprechen mit Hobbyheimwerker und Schauspieler Jan Sosniok.



Marie Helmschmied - Netzhighlights

Die Gäste vom 01.08.2024

Achim Sam - Zitrusfrüchte & Sommerfood