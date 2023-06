Familienurlaub mit Kindern planen: 10 Dinge, die du auf keinen Fall vergessen solltest

Ideal sind Bahnreisen mit Kindern. Sie können im Zug umherlaufen und treffen vielleicht andere Kinder. Die Zeit kann man sich gemeinsam mit Spielen, Vorlesen oder einen Ausflug ins Bordbistro vertreiben. Langweilig wird es hier nie! Außerdem bietet die Bahn Serviceleistungen für Familien wie beispielsweise Familienabteile oder Gepäckservice an.

