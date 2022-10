Strom sparen beim Kochen: Mit diesen Tricks kannst du wirklich Energie sparen

Die Energiepreise steigen und der Blick auf die Abrechnung am Ende des Monats schmerzt immer mehr. Bei den steigenden Preisen kommt man fast nicht umhin, vermehrt auf seinen Energieverbrauch zu achten. Du kannst in vielen Bereichen durch kleine Anpassungen Geld sparen. So auch in der Küche. Wir zeigen dir, wie du beim Kochen und Backen Strom und Energiekosten sparen kannst…