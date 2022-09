Es ist der letzte Tag von Merkur in Waage und Sonne in Jungfrau. Wir können Resümee ziehen: Wie gesund fühlen sich unser Körper, Geist und unsere Seele? Jetzt heißt es, noch mal nachdenken, welche Veränderungen und Verbesserungen wir uns wünschen. Das Ziel: Balance.

Tageshoroskop am 29.09.2022 - bei diesen Sternzeichen wird es leidenschaftlich

Es wird turbulent und vielseitig

Venus wechselt bald aus dem Zeichen Jungfrau und Merkur wird bald wieder direktläufig: Die Zeit des Aufräumens ist fast vorbei. Mars in Zwillinge tritt heute mit Saturn in Verbindung. Wir sollten uns damit beschäftigen, was Vielseitigkeit für uns bedeutet. Allerdings sind wir auch sehr konzentriert.

Tageshoroskop 28.09. Widder (21.03.-20.04.)

Widder haben Lust auf Abwechslung und brauchen heute ein bisschen was Neues. Einfach ausprobieren …

Tageshoroskop 28.09. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere benötigen etwas frischen Wind. Ihr ward sehr mit einer Sache beschäftigt, die jetzt aber langsam zum Abschluss kommt.

Tageshoroskop 28.09. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge können sich heute gut einbringen. Ihr merkt, was andere wollen und könnt sie dabei unterstützen.

Tageshoroskop 28.09. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse kommen in einen positiven Rhythmus. Das tut eurer Seele sehr gut

Tageshoroskop 28.09. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen brauchen Leute, auf die sie sich verlassen können. Egal ob bei der Arbeit oder Zuhause. Ihr seid sehr harmoniebedürftig.

Tageshoroskop 28.09. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen lieben alles, was mit Bewegung zu tun hat. Hoffentlich schafft ihr es auch zeitlich ein bisschen Sport zu treiben. Falls nicht, ein kurzer Spaziergang in der Mittagspause weckt ebenso müde Geister.

Tageshoroskop 28.09. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen haben eine echt gute Woche und freuen sich schon mega aufs Wochenende. Heute erledigt ihr all eure Aufgaben mit Bravour und dürft zurecht stolz auf euch sein.

Tageshoroskop 28.09. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione mögen es, wenn die Dinge klappen. Wenn die Dinge endlich eingetütet sind – das gibt euch ein richtig gutes Gefühl.

Tageshoroskop 28.09. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen sind vom heutigen Austausch ganz begeistert. In der Arbeit und auch Zuhause darf ausgesprochen werden, was man denkt und Ideen eingebracht. Dieser Austausch bringt euch weiter.

Tageshoroskop 28.09. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke finden das Vielseitige sehr gut. Ihr genießt die verschiedenen Einflüsse und Ideen und merkt, dass euch dies persönlich weiterbringt.

Tageshoroskop 28.09. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner profitieren vom Teamgeist. Jeder bringt andere Ideen ein und ihr schafft es, gemeinsam mit euren Kollegen und Kolleginnen die bestmögliche Lösung zu finden.

Tageshoroskop 28.09. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische mögen Ordnung in ihrem Leben und Struktur. Das dürft ihr auch ansprechen.