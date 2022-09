Es ist der letzte Tag von Merkur in Waage und Sonne in Jungfrau. Wir können Resümee ziehen: Wie gesund fühlen sich unser Körper, Geist und unsere Seele? Jetzt heißt es, noch mal nachdenken, welche Veränderungen und Verbesserungen wir uns wünschen. Das Ziel: Balance.

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Liebe ist jetzt besonders stark!

Die Venus wandert ins Zeichen Waage – ihr zugehöriges Zeichen. Damit ist die Venus-Energie, die Objektivität, Liebe, Ästhetik repräsentiert, jetzt besonders stark.

Tageshoroskop 29.09. Widder (21.03.-20.04.)

Widder sind voller Energie. Ihr seid auf jeder Feier zu finden und dürft die Aufmerksamkeit ruhig genießen.

Tageshoroskop 29.09. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere merken die Wertschätzung ihrer Lieblingsmenschen. Gebt ihnen zurück, was ihr an ihnen besonders toll findet.

Tageshoroskop 29.09. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge sehen das Schöne im Leben. Dass, was Kritik und Unmut verursacht hat, ist auf einmal gar nicht mehr so wild.

Tageshoroskop 29.09. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse kommen mit den Menschen in Kontakt, die ihnen wirklich wichtig sind. Das ist ein wunderbares Gefühl!

Tageshoroskop 29.09. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind im Deko-Fieber. Dekoriert eure Wohnung um oder schenkt euren Freunden ein paar neue Dinge – ihr wollt auf jeden Fall Veränderung.

Tageshoroskop 29.09. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen dürfen sich für Neues öffnen. Manchmal fällt euch das nicht so leicht, aber gerade in der Liebe bieten sich jetzt tolle Chancen.

Tageshoroskop 29.09. Waage (24.09.-23.10.)

Für Waagen beginnt jetzt ihre Zeit. Euer Selbstwertgefühl wird gestärkt und ihr dürft euch etwas Besonderes gönnen.

Tageshoroskop 29.09. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione erfahren Team-Spirit. Ihr merkt, dass ihr gar nicht allein auf der Welt seid, sondern alles mit wundervollen Menschen teilen dürft.

Tageshoroskop 29.09. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen genießen es, dass sie gerade über die letzte Zeit reflektieren können. Das ist es auch, was ihr bei anderen bewundert.

Tageshoroskop 29.09. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke spüren Ruhe und Besinnlichkeit. Ihr merkt, wie gut euch das tut.

Tageshoroskop 29.09. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner sprühen vor Kreativität. Lebt das bei neuen Ideen im Job oder der Gestaltung eurer Wohnung aus.

Tageshoroskop 29.09. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische lieben Kunst und alles, was mit Kreativität zu tun hat. Diese Leidenschaft teilt ihr mit einem ganz besonderen Menschen …