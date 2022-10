Tageshoroskop vom 11. Oktober 2022: Alle Sternzeichen müssen heute kommunizieren!

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Wochenendhoroskop vom 07.-09.10.2022: Dieses Sternzeichen schwebt auf Wolke 7!

Kommunikation ist angesagt!

Planet Merkus wandert ins Zeichen Waage. Damit finalisieren sich endlich Themen, die uns seit Ende August/Anfang September beschäftigt haben. Kirsten Hanser weiß: Kommunikation ist jetzt das A und O!

Tageshoroskop 06.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder sollten darauf achten, auf wen sie treffen. Nicht immer ist die Kommunikation dabei so leicht, wie ihr euch das erhofft. Versucht euch nicht provozieren zu lassen und gelassen zu bleiben.

Tageshoroskop 06.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere können generell gut zuhören. Heute ist es wichtig, dass dies in einer Ausgewogenheit bleibt und nicht ausgenutzt wird.

Tageshoroskop 06.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge müssen heute kommunizieren, dass sie sich nicht um alles kümmern können. Sonst bleibt Einiges bei euch hängen.

Tageshoroskop 06.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse merken, dass sie verstanden werden. Ein wunderbar inniges Gefühl, dass noch länger andauert …

Tageshoroskop 06.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind gute Feedbackgeber. Ihr seid ehrlich und straight – das wird von euren Kolleg:innen sehr geschätzt.

Tageshoroskop 06.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen gehen ab heute wieder harmonischer mit ihren Worten um. Euch ist Harmonie derzeit einfach sehr wichtig und macht euch glücklich.

Tageshoroskop 06.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen sind super froh, dass sich endlich Sachen klären, die euch schon seit Ende August/Anfang September beschäftigen. Sie werden nun zu einem Abschluss gebracht.

Tageshoroskop 06.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione teilen mit ihren Liebsten, was gut für sie ist. Traut euch auch zu sagen, wenn ihr was nicht wollt.

Tageshoroskop 06.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen erfahren die Tiefe des Austausches. Es ist wichtig, auch mal etwas über sich zu erzählen, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt.

Tageshoroskop 06.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke brauchen heute einen sehr achtsamen und liebevollen Austausch. Genauso wichtig ist allerdings auch, dass ihr zuhört und euch zugehört wird. Dabei nur nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Tageshoroskop 06.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner gehen super liebevoll mit ihren Mitmenschen um. Das und eure positiven Vibes genießen die Anderen sehr.

Tageshoroskop 06.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische fühlen sich bei ihren Mitmenschen willkommen. Meldet euch bei eurem Schwarm oder einer alten Freundin, sie werden sich freuen, von euch zu hören.