Tageshoroskop vom 12. Oktober 2022: DU solltest jetzt Pläne schmieden

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Tageshoroskop vom 13.Oktober 2022: Es liegt Leichtigkeit in der Luft

Ein guter Moment, um Pläne zu schmieden!

Mit der Konstellation von Mars und Neptun haben wir das Gefühl, uns brennt gleich eine Sicherung durch – Mars steht auch im Zeichen Zwillinge, was uns sehr schnell im Denken macht. Mit Merkur-Jupiter ist es aber ein guter Moment, um Pläne zu schmieden.

Tageshoroskop 12.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder merken, dass es Personen gibt, die ihnen richtig viel geben und richtig motivieren. Ihr spürt jetzt besonders, mit wem es gut klappt.

Tageshoroskop 12.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere merken, dass andere sich eine Auszeit gönnen. Auch wenn ihr euch das gerade nicht traut, tut es ihnen gleich – es wird neue Lebensgeister wecken.

Tageshoroskop 12.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge sollten heute möglichst viel delegieren. Am besten ihr kümmert euch um euch selbst. Sauna oder Massage sind dabei ganz vorne mit dabei, vor allem um zu entspannen.

Tageshoroskop 12.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse sollten kommunizieren, wenn es ihnen gut geht. Andere können schließlich keine Gedanken lesen …

Tageshoroskop 12.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind super loyal. Ihr braucht die Kraft der Verbindung, zu spüren, dass da jemand ist, der hinter euch steht und zu euch hält.

Tageshoroskop 12.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Für Jungfrauen ein guter Tag, um sich der Meditation zu widmen. Übrigens nicht nur für euch Jungfrauen gut, sondern für alle. Ein schöner Tag, um ins Gleichgewicht zu finden

Tageshoroskop 12.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen erhalten heute gute Nachrichten. Das, was am Ende des Tages sichtbar wird, wird euch entspannen. Auch, wenn es jetzt etwas länger gedauert hat.

Tageshoroskop 12.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione spüren, dass ihre Entscheidungen genau die richtigen waren. Ihr merkt, dass eure Rechnung aufgeht – wunderbar!

Tageshoroskop 12.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen sind gerne für andere da und helft ihnen. Ihr merkt, dass dieser Support genau das ist, was euch in eurer Lebensphilosophie bestärkt.

Tageshoroskop 12.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke nehmen ihre Umwelt besonders intensiv wahr. Fokussiert euch auf kleine Baustellen. Diese sollten jetzt angegangen werden.

Tageshoroskop 12.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner merken, dass Kompromisse super wichtig sind. Gegenseitig aufeinander zugehen ist das, womit ihr jetzt bei anderen punkten könnt.

Tageshoroskop 12.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische mogeln sich gerade etwas durchs Leben… Aber auch Versprechen, die ihr schon längts vergessen habt, sind eben Versprechen …