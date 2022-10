Tageshoroskop vom 20.Oktober 2022: Erwarte nicht zu viel in der Liebe

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Tageshoroskop vom 18.Oktober 2022: Du solltest deinen Gefühlen folgen

Nicht zu viel in der Liebe erwarten!

Sonne und Venus befinden sich noch im Zeichen Waage – unter dem Einfluss von Pluto geht es jetzt entweder um die Macht der Liebe oder die Liebe zur Macht. Heute können falsche Vorstellungen schmerzlich für uns sein – besser also nicht zu viel erwarten!

Tageshoroskop 20.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder sollten das Gespräch zu einem Menschen suchen, mit dem sie in der letzten Zeit etwas Stress hatten. Die Gelegenheit ist da, um Dinge glatt zu bügeln.

Tageshoroskop 20.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere sollten sich heute nochmal mit sich selbst befassen. So schafft ihr es, euren Selbstwert zu etablieren.

Tageshoroskop 20.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge bekommen es leider mit Neid und Missgunst zu tun. Schenkt dem nicht zu viel Aufmerksamkeit, konzentriert euch lieber auf auch selbst.

Tageshoroskop 20.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse erkennen, was sie daran hindert, ihr Herz zu öffnen. Es ist wichtig, dass ihr euch jetzt wirklich mit euch selbst beschäftigt.

Tageshoroskop 20.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen stehen heute auf Drama! Ihr könnt es nicht lassen, Sachen ein wenig zu übertreiben oder schwarz zu sehen – nur nicht durchdrehen, das Andere gibt sich bald wieder.

Tageshoroskop 20.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen sollten heute mit ihren Lieblingsmenschen besonders intensiv kommunizieren, um den Emotionen, die in der Luft liegen, gerecht zu werden.

Tageshoroskop 20.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen sollten sich nicht in der Vergangenheit verlieren. Besser die Intensivität der Liebe im Jetzt zu genießen.

Tageshoroskop 20.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione blicken hinter die Kulissen, bei Menschen, die gar kein gutes Gefühl für sich selbst haben. Ihr könnt sie supporten.

Tageshoroskop 20.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen bekommen heute zu spüren, dass es nichts bringt, etwas zu unterdrücken. Das wird nur schlimmer, wenn es nicht an die Oberfläche darf, vor allem, wenn es um die Liebe oder andere Gefühle geht …

Tageshoroskop 20.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke treten aus der Vergangenheit endgültig ins Jetzt. Perfekt! So könnt ihr euch der Liebe mehr hingeben …

Tageshoroskop 20.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner merken heute, dass sie Dinge falsch entschieden haben. Diese haben zu kleineren Schäden oder Missmut geführt. Jetzt ist die Zeit, um nochmals darüber zu sprechen und Dinge gerade zu rücken.

Tageshoroskop 20.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische lassen sich heute schnell beeindrucken – sowohl von Objekten, als auch von Menschen. Genießt diese Leichtigkeit, die euch zuteil wird.