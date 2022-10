Tageshoroskop vom 19.Oktober 2022: Du kannst dich entspannen

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Tageshoroskop vom 18.Oktober 2022: Du solltest deinen Gefühlen folgen

Entspannte Beziehungen

Venus und Mars stehen in einer entspannten Linie – zwischenmenschlich und partnerschaftlich läuft es jetzt richtig rund. Dazu tritt die Sonne mit Pluto in Verbindung. Dadurch können wir auch mal hinter die Kulissen blicken und z.B. Manipulation und Machstrukturen erkennen.

Tageshoroskop 19.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder sollten aufpassen, nicht in Fettnäpfchen zu treten. Passt heute besser auf, mit dem was ihr sagt, es könnte verletzend wirken.

Tageshoroskop 19.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere dürfen heute mal aus ihren gewohnten Bahnen ausbrechen. Unternehmt und wagt etwas Neues – die Zeit ist reif!

Tageshoroskop 19.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge sind mit ihren Kolleg:innen und Partner:n total im Einklang. Ihr lehnt euch gegen das auf, was nicht im Sinne der Gerechtigkeit – also der Waage – ist.

Tageshoroskop 19.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse fühlen sich leicht bedrängt. Dabei meinen es die meisten Leute nur gut mit euch – ehrlich!

Tageshoroskop 19.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind heute mit Leichtigkeit unterwegs. Ihr habt einen echten Dreamteam-Partner:in an eurer Seite. Was gibt es Schöneres als das Gefühl, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen? Genau!

Tageshoroskop 19.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen lieben kleine Überraschungen. Und vor allem, wenn ihr selbst überrascht werdet – von eurem Partner:in oder einem Freund:in. Das erfüllt euch mit Leichtigkeit.

Tageshoroskop 19.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen haben heute einen Röntgenblick. Ihr durschaut Menschen und merkt, wenn diese anderes Vorhaben, als sie vorgeben zu tun. Hut ab!

Tageshoroskop 19.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione spüren, dass sie aus Denkschleifen ausbrechen, die sie ins Nowhere geführt haben.

Tageshoroskop 19.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen sind auf Augenhöhe mit ihren Kollegen und Kolleginnen. Das ist ein wirklich gutes und faires Gefühl. So sollten Projekte angegangen werden.

Tageshoroskop 19.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke haben ein Auge auf einen neuen Abschnitt, der beginnt. Ihr seid jetzt super engagiert und motiviert. Setzt euch für die Belange von anderen ein und für eure eigenen.

Tageshoroskop 19.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner haben einen flirty und intensiven Tag. Aber auch politisch seid ihr voll am Ball und wollt alle Informationen in euch aufsaugen.

Tageshoroskop 19.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische sollten anderen helfen, wenn sie merken, dass ihnen etwas nicht gut tut. Das merkt ihr, wenn sich andere zu sehr auf etwas fixieren.