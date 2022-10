Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Wochenendhoroskop vom 07.-09.10.2022: Dieses Sternzeichen schwebt auf Wolke 7!

Jetzt Dinge zu Ende bringen!

Es geht auf Vollmond zu, der Energiepegel steigt. Erstmal aber steht der Mond in Fische: Obwohl es viel zu tun gibt und wir Dinge zum Abschluss bringen wollen, tut uns damit erstmal ein bisschen Entspannung gut.

Tageshoroskop 06.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder sind im Aufräummodus. Ihr habt im Moment super viele Möglichkeiten, neue Leute und Dinge kennen zu lernen bzw. auszuprobieren.

Tageshoroskop 06.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere lassen sich schnell ablenken. Keine Panik, ab und an ist ein bisschen Aufschieberitis angebracht und gar nicht schlimm.

Tageshoroskop 06.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge haben viel auf dem Zettel, da Mars in ihrem Zeichen ist. Darum seid ihr oft im Speed-Tempo unterwegs, gerade jetzt – aber gönnt euch zwischendurch Pausen. Das ist wirklich wichtig für Körper und Geist.

Tageshoroskop 06.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse halten sich heute fern von Themen, die sie anstrengen. Aber Achtung, ihr könnt euch nicht vor Dingen drücken, die erledigt werden müssen.

Tageshoroskop 06.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen bringen wichtige Entscheidungen zu einem Abschluss. Nachdem ihr abwägt, was für euch gut oder schlecht ist und mit welchen Konsequenzen ihr rechnen müsst, seid ihr sehr befreit, endlich ein Ende zu finden.

Tageshoroskop 06.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen waren in der letzten Zeit arg eingespannt. Nun ist endlich ein Ende in Sicht! Ihr habt soweit alles erledigt, was erledigt werden muss.

Tageshoroskop 06.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen sollten heute Dinge zu Ende denken, bevor sie sie angehen. So werdet ihr nicht aus der Fassung gebracht und könnt eure Themen rechtzeitig und vollständig umsetzen.

Tageshoroskop 06.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione strahlen Ruhe aus, obwohl um sie herum das Chaos herrscht. Dafür werdet ihr von den Anderen heute sehr geschätzt.

Tageshoroskop 06.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen profitieren von Wissen aus der Vergangenheit. Ein wunderbares Gefühl, Probleme lösen zu können, in dem ihr von euren Erfahrungen profitieren könnt.

Tageshoroskop 06.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke halten inne, um zu verstehen, was gerade vor sich geht. Oft ist es nicht so leicht, in Worte zu fassen, was passiert ist – das gelingt euch heute aber gut, nachdem ihr die Geschehnisse für euch reflektiert habt.

Tageshoroskop 06.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner dürfen sich heute verführen lassen, von ganz besonderen Menschen in ihrer Umgebung. Es ist ein wunderbarer Tag für sinnliche Momente …

Tageshoroskop 06.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische müssen sich vielleicht einem sehr unangenehmen Gespräch stellen. Solltet ihr aber, da es dann endlich vom Tisch ist. Ihr werdet euch danach besser fühlen und vor allem "aufgeräumter".