Es ist der letzte Tag von Merkur in Waage und Sonne in Jungfrau. Wir können Resümee ziehen: Wie gesund fühlen sich unser Körper, Geist und unsere Seele? Jetzt heißt es, noch mal nachdenken, welche Veränderungen und Verbesserungen wir uns wünschen. Das Ziel: Balance.

Tageshoroskop heute am 6.Oktober: DIESE Sternzeichen sollten sich Zeit zum reflektieren nehmen

Ein Tag voller Energie

Heute steht der Mond im Zeichen Wassermann, damit haben wir jetzt eine besonders starke Luftenergie. Dazu sind Venus und Sonne in Waage und Mars in Zwillinge: Es braucht jetzt Leichtigkeit.

Tageshoroskop 05.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder haben das Gefühl, auf der Überholspur zu sein. Das stimmt, ihr könnt heute einige Projekte angehen und ein paar vielleicht auch schon abschließen.

Tageshoroskop 05.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere straucheln mit der Flexibilität. Einfach mitgehen, nicht lange drüber nachdenken.

Tageshoroskop 05.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge schaffen Einiges, das es zu erledigen gilt. Ihr mögt die Vielseitigkeit und bewältigt die verschiedensten Bereiche mit Bravour – Chapeau!

Tageshoroskop 05.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse haben einen Plan ins Auge gefasst, der zunächst zu groß erschien. Jetzt merkt ihr, dass ihr euer Vorhaben durchaus umsetzen könnt. Fantastisch!

Tageshoroskop 05.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind gerne in der Gruppe unterwegs. Mit Personen, mit denen ihr wirklich matched. Das ist wichtig, da Pluto diese Woche für ein paar Herausforderungen sorgt.

Tageshoroskop 05.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen wollen es wissen: Ihr wollt Nägel mit Köpfen machen. Allerdings seid ihr dabei ein bisschen allein auf weiter Flur, die Anderen müssen erst überzeugt werden.

Tageshoroskop 05.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen haben derzeit ihr Heimspiel. Ihr müsst gar nicht viel tun, seid trotzdem geliebt. Genießt die Leichtigkeit, die euch momentan umgibt.

Tageshoroskop 05.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione feiern Erfolge, vor allem wenn ihr fokussiert bleiben konntet in den letzten Tagen.

Tageshoroskop 05.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen befinden sich im perfekten Team. Ihr seid gewollt und auch gefragt.

Tageshoroskop 05.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Für Steinböcke erfüllt sich nun Einiges, das schon länger besprochen war. Endlich dürft ihr das Ergebnis sehen und seid happy.

Tageshoroskop 05.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Mond ist im Zeichen der Wassermänner, sodass Gefühle en vogue sind. Ihr seid euren Emotionen und euch selbst sehr nah.

Tageshoroskop 05.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische gehen in einen tiefen Austausch. Über Themen, die euch besonders interessieren.