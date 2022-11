Tageshoroskop 02.11.2022 - heute wird es emotional!

Es ist der letzte Tag von Merkur in Waage und Sonne in Jungfrau. Wir können Resümee ziehen: Wie gesund fühlen sich unser Körper, Geist und unsere Seele? Jetzt heißt es, noch mal nachdenken, welche Veränderungen und Verbesserungen wir uns wünschen. Das Ziel: Balance.

Zwischenmenschlich super emotional!

Sonne, Merkur und Venus befinden sich in Skorpion. Es ist eine intensive Zeit, besonders zwischenmenschlich. Mond in Wassermann tritt heute mit Saturn in Verbindung – wir sind auf der Suche nach der richtigen Gemeinschaft. Wir sollten andere jetzt einfach so annehmen, wie sie sind.

Tageshoroskop 02.11. Widder (21.03.-20.04.)

Widder fühlen sich etwas eingebremst. Jetzt gilt es Dinge zu überdenken, auszusortieren und neu anzugehen.

Tageshoroskop 02.11. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere haben das Gefühl, etwas eingenommen zu sein. Schaut genau hin, auch an den Stellen, an denen es etwas unangenehm ist.

Tageshoroskop 02.11. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge lassen sich auf jemanden näher ein … Eure Beziehung bekommt nun Tiefgang.

Tageshoroskop 02.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse treffen sich gerne mit Menschen, mit denen sie ehrlich sein können. Ohne Beschönigungen. Die Wahrheit ist schließlich immer noch das Beste.

Tageshoroskop 02.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen lassen diese Woche etwas los, an dem ihr sonst regelrecht klebt. Also ein sehr befreiender Tag heute.

Tageshoroskop 02.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen verbringen den Tag heute gerne in Gruppen. Ihr habt das Gefühl, wirklich etwas teilen zu können und zu zelebrieren.

Tageshoroskop 02.11. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen trauen sich Dinge auszusprechen. Wartet einen günstigen Moment ab und raus damit Danach werdet ihr euch befreiter fühlen.

Tageshoroskop 02.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione genießen den Tag in vollen Zügen. Andere sind gerne um euch herum, was euch ein tolles Gefühl gibt.

Tageshoroskop 02.11. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen dürfen heute ihren Lieblingsmenschen sagen, wie wichtig sie für euch sind. Das ist ein schönes Gefühl, das ihr anderen so vermitteln könnt.

Tageshoroskop 02.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke netzwerken heute in ihrer Community. Das kann auf Social Media sein, aber genauso gut Menschen, die neu in euer Leben treten und denen ihr jetzt näherkommt.

Tageshoroskop 02.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner wissen nun, wo sie hingehören. Dabei solltet ihr in tiefen Kontakt gehen und eure Emotionen einfach zulassen.

Tageshoroskop 02.11. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische sind etwas faul derzeit. Macht aber nix, denn zugleich ist es eine gute Phase, um euren Träumen nochmal nachzugehen und diese zu verwirklichen.