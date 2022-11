Veränderungen machen uns zwar unsicher, doch es lohnt sich für uns alle diese Herausforderung anzunehmen. Vor allem für Stier und Skorpion sind Themen wie Festhalten und Loslassen an der Tagesordnung.

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Tageshoroskop 15.11.2022 - Trubel des Alltags vergessen

Es geht um die gemeinsame "Schnittmenge"

In der Skorpionzeit geht es um Intimität, aber auch gemeinsame Finanzen, die gemeinsame "Schnittmenge". Dafür braucht es Perspektive. Wie gut, dass Venus ins Zeichen Schütze wandert. Wir werden großzügiger und weiten den Blick.

Tageshoroskop 16.11. Widder (21.03.-20.04.)

Liebe Widder, es beginnt eine aufregende Zeit! Ihr habt Lust auf Abenteuer und wollt wieder mehr raus. Macht einen Ausflug in die Natur oder geht zumindest eine Runde spazieren.

Tageshoroskop 16.11. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere müssen heute mal eine Pause einlegen! Ihr merkt die Intensität der letzten Zeit und reflektiert die zwischenmenschlichen Achterbahnfahrten der vergangenen Monate. Es wird ruhiger. Macht einen Kurztrip und nehmt euch eine Auszeit.

Tageshoroskop 16.11. Zwilling (21.05.-21.06.)

Bei Zwillingen steht die Venus heute gegenüber. Das sind gute News! Euer Tag läuft wie am Schnürchen und ihr seid am Ende des Tages zufrieden mit dem was ihr geschafft habt. Weiter so!

Tageshoroskop 16.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Für Krebse klappt heute endlich mal wieder alles so wie ihr es euch vorstellt. Ihr seid rundum zufrieden!

Tageshoroskop 16.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Mit Mond im eigenen Zeichen ist es für Löwen ein emotionaler Tag. Sie spüren, was und welche Menschen ihnen guttun und können Kontakt zu jemandem aufnehmen, den sie vermisst haben.

Tageshoroskop 16.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen mögen es weit zu denken. Traut euch an einen 5 Jahresplan!

Tageshoroskop 16.11. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen wollen an diesem Tag - wie sonst auch – für Gerechtigkeit sorgen! Euch imponiert heute jemand, der das gleiche Ziel hat und euch heute unter die Arme greift.

Tageshoroskop 16.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione sollten sich nach einer intensiven Phase der Zweisamkeit mal wieder in die Welt hinaus trauen.

Tageshoroskop 16.11. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen merken, was ihre Ideale sind. Ihr merkt heute, welche Richtung für euch stimmig ist.

Tageshoroskop 16.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke sollten Zeit für sich nehmen. Seht nicht immer alles so analytisch. Es ist Zeit dafür das was euch im November bisher beschäftigt hat loszulassen.

Tageshoroskop 16.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Für Wassermänner wird heute auch mit der Venus in Schütze die Reiselust geweckt. Außerdem weckt Schütze in euch einen Wissensdurst, den ihr heute befriedigen solltet. Lest heute das Buch, das in der hintersten Ecke deines Schrankes verstaubt.

Tageshoroskop 16.11. Fisch (20.02.-20.03.)

Fischen begegnet mit Venus in Schütze heute besonders viel Gutes und ihr könnt garnicht genug kriegen!