Tageshoroskop 27.10.2022 - Heute ist ein guter Zeitpunkt für Entscheidungen

Es ist der letzte Tag von Merkur in Waage und Sonne in Jungfrau. Wir können Resümee ziehen: Wie gesund fühlen sich unser Körper, Geist und unsere Seele? Jetzt heißt es, noch mal nachdenken, welche Veränderungen und Verbesserungen wir uns wünschen. Das Ziel: Balance.

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Guter Moment für Entscheidungen!

Heute ist der letzte Tag von Jupiter im Zeichen Widder – seit Juli waren wir stürmisch dabei, neue Projekte anzugehen. Jetzt tritt Merkur mit Mars zusammen - ein guter Moment, um Entscheidungen zu treffen.

Tageshoroskop 27.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder spüren, dass sich viel getan hat seit Mai. Ihr dürft das ruhig wertschätzen. Denn es hat sich viel geändert.

Tageshoroskop 27.10. Stier (21.04.-20.05.)

Für Stiere ein Tag, an dem ihr am liebsten draußen seid und das Gefühl von Freiheit spürt. Denn es hat sich alles sehr verdichtet in den letzten Monaten.

Tageshoroskop 27.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge sollten mit einer Person, der sie vertrauen, ins Gespräch kommen. So könnt ihr eure Gedanken sortieren.

Tageshoroskop 27.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse möchten ganz viele Dinge angehen, brauchen aber einen Schubs von außen dafür.

Tageshoroskop 27.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen spüren ganz viel Energie. Ihr habt viele Fragen: Mit wem solltet ihr wohin durchstarten oder welches Projekt anfangen? Denkt erst in Ruhe darüber nach, bevor ihr an die Umsetzung geht.

Tageshoroskop 27.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen schmieden gute Pläne und bringen viel auf den Weg. Ihr seid sehr fleißig und voller Energie.

Tageshoroskop 27.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen sollten darüber reflektieren, was sich seit Mai getan hat. Hat sich das verwirklicht oder müsst ihr nochmal nachjustieren? Geht darüber ins Gespräch.

Tageshoroskop 27.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione dürfen sich auch mal wieder auf andere konzentrieren. Ihr beschäftigt euch heute mit Wissens-Themen, die euch weiterbringen und auf ganz neue Gedanken.

Tageshoroskop 27.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen kommen innerhalb eines Teams in den Austausch. Sprecht auch mal Dinge an, die ihr nicht wisst. Das ist nichts Negatives, sondern ganz normal. Schließlich lernt jeder ständig dazu.

Tageshoroskop 27.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke geben selten zu, wenn ihnen sich etwas nicht erschließt. Heute ist ein guter Tag, um partnerschaftlich mal ganz ehrlich Dinge auszusprechen.

Tageshoroskop 27.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Für Wassermänner ein guter Tag, um in den Austausch zu gehen. Ihr seid nun wieder leichtfüßiger unterwegs, geht euren Hobbys verstärkt nach.

Tageshoroskop 27.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische kommen mit Menschen in Kontakt, die neu in ihrem Leben sind. Diese geben euch einen Impuls, der bei einer Entscheidung sehr hilfreich ist.