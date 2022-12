Mars tritt heute in Opposition zu Merkur in Schütze. Wir fühlen uns vielleicht von Wissen überhäuft oder die missionarische Haltung von anderen macht uns defensiv. Möglich ist auch Streit – der kann aber fruchtbar sein. Im Privaten kann es herausfordernd werden.

Die aktuelle Konstellation bringt schnell Streit – für Wassermänner kann der aber fruchtbar sein und als Ventil auch mal richtig guttun.

Mit Mond und Saturn in Wassermann geht es um Gemeinschaft – das zeigt sich bei Skorpionen in einer großen Toleranz für alle Menschen, die sie umgeben.

Tageshoroskop 29.11. Widder (21.03.-20.04.)

Widder sind heute super aktiv und begreifen Zusammenhänge besonders schnell. Ihr werdet gefordert und freut euch darüber, denn an Lösungsansätzen mangelt es euch heute wahrlich nicht!

Tageshoroskop 29.11. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere merken, dass viel los ist und ihr gefordert werdet. Besserwisser bringen euch manchmal auf die Palme – lasst euch davon nicht aus eurem Trott bringen.

Tageshoroskop 29.11. Zwilling (21.05.-21.06.)

Wenn Zwillinge merken, dass sie in eine bestimmte Richtung getrieben werden, dürft ihr ruhig contra geben. Das tut euch momentan richtig gut.

Tageshoroskop 29.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse haben einen ziemlich anstrengenden Tag. Vielleicht müsst ihr euch zu viele Sachen merken oder habt euch zu viel vorgenommen – einfach durchziehen und kleine Ziele setzen, die euch anspornen.

Tageshoroskop 29.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen könnten sich heute über alles Mögliche aufregen. Ihr merkt schnell, dass das tatsächlich auch Spaß bringen kann, wenn ihr es kontrovers und mit Problemlösungen angeht.

Tageshoroskop 29.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen ecken schnell mit jemanden an. Ihr seid grundsätzlich etwas genervt und solltet euch etwas zurückhalten. Lasst euren Frust lieber beim Autofahren oder Sport raus.

Tageshoroskop 29.11. Waage (24.09.-23.10.)

Für Waagen ist der Tag gut, um auszutarieren und auch zu harmonisieren. Vielleicht muss sich erst etwas entzünden, damit etwas Neues entsteht.

Tageshoroskop 29.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione sollten nicht über alles und jenes zu viel nachdenken. Manchmal ist es besser, Dinge einfach anzugehen. Dabei kommen oft große Überraschungen heraus, die ihr so gar nicht erwartet hättet und die eine neue Sichtweise auf die Dinge werfen.

Tageshoroskop 29.11. Schütze (23.11.-21.12)

Schütze will sich heute nichts sagen lassen. Ihr seid in einem Overload-Zustand und reagiert darum mit Abwehrmechanismen. Versucht nicht gleich alles negativ zu sehen und vor allem, wollen euch nicht alle etwas Negatives. Also nicht überreagieren!

Tageshoroskop 29.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcken wird es heute schnell zu viel. Ihr sehnt euch nach Stille und dürft euch auf das Wochenende freuen. Haltet durch!

Tageshoroskop 29.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Achtung, liebe Wassermänner! Ihr lasst euch heute schnell provozieren. Heute ist ein Tag, an dem ihr schnell streitet. Aber: auf eine Art und Weise, die euch guttut. Ihr schafft es so, euch von Ballast zu befreien.

Tageshoroskop 29.11. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische finden provozieren gerade ganz gut. Allerdings in Maßen und nur so viel, dass es euch nicht in Rage bringt. Es liegt einiges in der Luft und diese Vibes spürt ihr extrem.