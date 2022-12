Tageshoroskop 30.11.2022: Heiße Diskussionen stehen heute an!

Merkur und Saturn treten heute in eine entspannte Linie. Dadurch tun wir uns gern mit Gleichgesinnten zusammen und führen heiße Diskussionen. Das beflügelt und bringt uns neue Ideen und Inspiration.

Anzeige

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Wochenhoroskop ab 28. November

Tageshoroskop vom 1. Dezember

Heiße Diskussionen stehen an!

Merkur und Saturn treten heute in eine entspannte Linie. Dadurch tun wir uns gern mit Gleichgesinnten zusammen und führen heiße Diskussionen. Das beflügelt und bringt uns neue Ideen und Inspiration.

Glückskind Schütze

Die Konstellation aus Merkur und Saturn bringt besonders Schützen Inspiration. Sie lernen auch viel Neues, wenn sie mit anderen im Austausch bleiben.

Glückskind Skorpion

Mit Mond und Saturn in Wassermann geht es um Gemeinschaft – das zeigt sich bei Skorpionen in einer großen Toleranz für alle Menschen, die sie umgeben.

Tageshoroskop 30.11. Widder (21.03.-20.04.)

Widder explodieren zurzeit sehr schnell. Damit ihr das nicht bei euren Liebsten oder im Business-Meeting macht, solltet ihr darauf achten, anderen etwas von eurer Power abzugeben. Motivation einmal ganz anders!

Tageshoroskop 30.11. Stier (21.04.-20.05.)

Für Stiere ist der Tag heute etwas verschlafen. Aber ihr hört gerne zu und die anderen sind froh, dass ihr für sie da seid und ein offenes Ohr für sie habt.

Tageshoroskop 30.11. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge sollten sagen, was ihnen nicht passt! Passt euch nicht immer nur an oder schweigt. Das macht euch nicht happy und ihr habt es verdient, euch gut zu fühlen.

Tageshoroskop 30.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse sind froh, diesen Monat hinter sich gebracht zu haben. Vor allem aber auch, diese schwierige Zeit gemeistert zu haben, die vor allem in der Familie eine große Herausforderung war.

Tageshoroskop 30.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen wagen sich gerade an Themen, die sonst unter den Teppich gekehrt wurden. Diese fallen euch im Moment leichter und sollten wirklich angegangen werde, um endlich eine Lösung zu finden.

Tageshoroskop 30.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen delegieren jetzt gerne! Ihr habt das Gefühl, dass euer Netzwerk passt und prima läuft. Gratulation!

Tageshoroskop 30.11. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen diskutieren im Team, was sie vorhaben. So werden alle Ideen in einen Pool geworfen, um dann nach und nach herausgefischt und umgesetzt zu werden.

Tageshoroskop 30.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione merken, dass sie schnell gereizt sind. Jetzt geht es darum, auch mal unangenehme Dinge anzusprechen – auf eine Weise, mit der alle Beteiligten zurechtkommen.

Tageshoroskop 30.11. Schütze (23.11.-21.12)

Schütze lernen gerne und schnell dazu! Allerdings nur, wenn ihr im Austausch mit euren Kollegen und Freunden seid. Ihr fühlt euch beflügelt und habt jede Menge vor!

Tageshoroskop 30.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke wollen auf neue Gedanken kommen und inspiriert sein in der Zeit des Schützen. Diese Inspo begleitet euch durch den Dezember.

Tageshoroskop 30.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner können heute viel dazulernen. Das kann ein Podcast sein, ein Buch oder der Austausch in der Arbeit. Darum geht es jetzt. Das ist das, was ihr wollt!

Tageshoroskop 30.11. Fisch (20.02.-20.03.)

Für Fische mit Mond im eigenen Zeichen ist heute ein sehr verträumter Tag. Ihr seid stiller Beobachter am heutigen Tages-Geschehen und zieht euch in euer Schneckenhaus zurück, was total in Ordnung ist.