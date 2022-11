Wochenendhoroskop 18.-20.11.2022 

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Achtet auf Erholung!

Der Mars steht im Zeichen Zwilling - das bedeutet für uns geistige Höchstleistungen. Dabei dürfen wir allerdings nicht vergessen unsere Batterien auch wieder aufzuladen. Das steht an diesem Wochenende an. Für einen gesundheitlichen Check steht auch der Mond im Zeichen Jungfrau. Am besten machst du dir also an diesem Wochenende einmal Gedanken über deinen Vitamin- und Mineralhaushalt, der dich gut durch diese anstrengende Zeit bringen soll.

Dein Wochenhoroskop vom 14.-17. November 2022: Versöhnung ist angesagt.

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Widder (21.03.-20.04.)

Auch Widder spüren den Mars-Neptun dieses Wochenende. Das sorgt dafür, dass ihr sehr leicht zu verführen sein. Und das ist auch hin und wieder gut so. Gebt dem Gefühl nach und genießt eine schöne Feier oder auch eine Ausstellung, in der ihr euch verlieren könnt.

Wochenendhoroskop 18.-20.11.. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere verbringen dieses Wochenende am liebsten komplett auf der Yoga-Matte. Egal ob beim klassischen Yoga, oder einer ausgefalleneren Variante.

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge nutzen das Wochenende am besten zur Erholung von Strapazen der letzten Tage. Versteckt eure Müdigkeit nicht. Wie wäre es, wenn ihr euch am Wochenende ein paar Tipps für eine gesunde Lebensweise einholt?

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse sollten ihre Essgewohnheiten hinterfragen. Neigt ihr dazu unter Stress viel Zucker zu essen? Dann versucht den Stress zu lindern oder zu etwas anderem zu greifen, denn Zucker setzt nur kurzfristig Glückshormone frei.

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen steht ein tolles Wochenende bevor, da es gerade richtig gut läuft, was Beziehungen angeht. Ihr könnt euch aufeinander verlassen und baut euch gegenseitig auf.

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Auch wenn Jungfrauen gern auf Perfektion aus sind, gilt es am Wochenende dafür zu sorgen, dass es euch nicht zu viel wird. Lasst das seelische Gepäck nicht zu schwer werden.

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen schaffen es an diesem Wochenende sehr gut in ihre Gefühle hinein zu horchen und sich daraus Optimismus zu ziehen, den sie auch nach außen tragen können.

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione sollten sich am Wochenende Zeit für sich nehmen und einfach mal entspannen. Ob in der Badewanne oder bei einer Entgiftungskur.

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen geht es - ähnlich wie den Löwen - dieses Wochenende sehr gut. Vor allem bei einem entspannten Wellnesswochenende könnt ihr es euch richtig gut gehen lassen. Alternativ könnt ihr auch etwas gutes für die Welt tun - auch das setzt positive Gefühle frei.

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke sollten dieses Wochenende nutzen um ihre Umgebung im Auge zu behalten. Fühlt ihr euch in eurer Umgebung wohl? Könnt ihr euch dort fallen lassen? Gerade weil das für Steinböcke oftmals gar nicht so einfach ist, lohnt sich dieser Blick.

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Für Wassermänner ist am Wochenende die perfekte Gelegenheit mit Freunden und Menschen zu sprechen, die sich in letzter Zeit etwas rar gemacht haben.

Wochenendhoroskop 18.-20.11. Fische (20.02.-20.03.)

Fische stehen im Mars-Neptun. Das sorgt zwar dafür, dass ihr recht vergesslich seid, aber das darf auch mal erlaubt sein. Nutzt die Zeit euch fallen zu lassen und mal nichts zu planen.