Jenny und Martin sind am Ende ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"-Reise angelangt. Ist die Entscheidung längst gefallen?

Stunde der Entscheidung: Gibt es noch Hoffnung für Jenny und Martin?

+++ Update, 23. Dezember 2024 +++

Von Schmetterlingen im Bauch bis zu verletzten Gefühlen bei Jenny und Martin

Es war die drastischste Wendung der Staffel: Bei ihrer Hochzeit schweben Jenny und Martin noch auf Wolke sieben, ein erstes Kribbeln ist da. Doch am Ende ihrer Hochzeitsreise kommt es zum großen Streit, den beide selbst nach einer Aussprache mit den Expert:innen nicht auflösen können.

Schlimmer: Die Situation eskaliert und Martin fällt eine drastische Entscheidung. Der 46-Jährige will das Experiment abbrechen und nimmt damit die finale Entscheidung vorweg. Für Jenny bricht eine Welt zusammen, kann Martins Entschluss nicht nachvollziehen.

Im großen Finale sollen beide noch eine letzte Chance bekommen, offene Fragen zu klären. Doch kann es bei so vielen verletzten Gefühlen zu einer endgültigen Klärung kommen?

Eine letzte Aussprache?

Bei der finalen Entscheidung ist die Anspannung deutlich zu spüren: Für Jenny ist es schwer, ihrem Ehemann so nah zu sein. Beim Wiederaufleben des Konflikts kullern bei Jenny die Tränen. Trotzdem nimmt sie ihren Mut zusammen und stellt Martin die Frage, die sie am meisten belastet:

Was ich einfach bis zum heutigen Tage einfach nicht nachvollziehen kann, ist, dass man sich so extrem anders auf einmal verhält. Jenny zu Martin

"Wie kommt es dann zu diesem radikalen Schritt? So von 100 auf 0", fragt sich auch Matching-Experte Markus Ernst. Für Martin hingegen war der Ablauf und die Dynamik in den Streits mit Jenny ein Deal-Breaker. Er will bei seiner Entscheidung bleiben und erklärt seinen Entschluss:

Diese Art von Gesprächen, wie wir sie geführt haben, [...] die haben sich für mich einfach nicht gut anfühlt. Martin

Gibt es für Jenny und Martin noch eine Chance auf ein Happy End?

Dann ist der Moment der Wahrheit gekommen. Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn fragt zuerst Jenny, ob sie die Ehe oder die Scheidung möchte. Leicht ist ihr die Entscheidung nicht gefallen, wie sie schluchzend erklärt: Bis gestern hätte sie noch auf die Ehe gesetzt. Da allerdings von Martin "nichts gekommen" sei, bleibe ihr nichts anderes übrig als die Scheidung zu wählen.

Auch bei Martin bleibt die Kehrtwende aus. Er bleibt bei seiner Entscheidung und will die Scheidung:

Das tut mir wirklich leid, dass sich das so entwickelt hat, dass ich da vielleicht auch nicht über meinen Schatten springen kann. Vielleicht kann oder muss ich da auch an der Stelle an mir arbeiten. Martin

Er habe am Ende "einfach auf sein Bauchgefühl" gehört. Die Krankenpflegerin verlässt nach der Entscheidung den Raum und zieht sich zurück. Dann brechen alle Dämme und sie wird von ihren Emotionen und der Enttäuschung der gescheiterten Ehe übermannt. Sie hätte der Beziehung noch eine Chance gegeben:

Er hat mir damit eine große Chance einfach genommen. […] In meinen Augen war er einfach nicht bereit für das Experiment. Jenny

Ehe oder Scheidung?

+++ Update, 16. Dezember 2024 +++

Jennys und Martins Aussprache endet im Desaster

Hinter Jenny und Martin liegen turbulente Tage: Nachdem ihre Hochzeitsreise mit einem handfesten Streit geendet hatte, soll nun eine Aussprache im Beisein der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expert:innen für Klarheit sorgen.

Als es schließlich so weit ist, überrascht Martin seine Ehefrau mit einer herzlichen und emotionalen Umarmung. Doch wenig später wird deutlich: Beide schaffen es nicht, eine Lösung zu finden und sich wieder anzunähern. Schlimmer noch: Martin will Jenny nicht weiter kennenlernen.

Dr. Sandra Köhldorfer enttäuscht: "Einfach unfassbar schade"

Für die 39-Jährige ein Schock. Trotz der angespannten Situation hatte Jenny auf ein Happy End gehofft, schließlich habe Martin ihr immer wieder versichert, wie viel sie ihm bereits bedeute. Dass er nun einen Entschluss fasst, ohne noch einmal mit ihr zu reden, trifft die Krankenpflegerin schwer.

Das ist für mich unbegreiflich. Das ist nicht nur unfair, das ist egoistisch. Jenny über Martins Entscheidung

Doch Martin bleibt bei seiner Entscheidung: Für den 46-Jährigen fühle es sich "nicht gut an, das Experiment fortzusetzen". Dass Martin bereits nach wenigen Tagen das Handtuch werfen will, enttäuscht Dr. Sandra Köhldorfer: "Sie geben es aus meiner Sicht auf, bevor es richtig begonnen hat", erklärt ihm die Matching-Expertin unter vier Augen. Für die Psychologische Psychotherapeutin sei Martins Entschluss "einfach unfassbar schade".

Wie entscheiden sich Jenny und Martin?

Ob es für Martin und Jenny doch noch Hoffnung gibt? Zumindest wird Martin kurz vor der finalen Entscheidung mit einer emotionalen Zeitreise konfrontiert. Auf den Elektrokonstrukteur wartet ein Raum voller persönlicher Gegenstände, die an bestimmte Schlüssel-Momente oder Ereignisse während der Hochzeitsreise erinnern.

Das Ganze hat einen Sinn: Besonders bei den Paaren, die wie Jenny und Martin mit größeren Hürden zu kämpfen hatten, kann es sein, dass sie die schönen Momente aus den Augen verlieren. Durch das bewusste Erinnern an gemeinsame Erlebnisse könne "die Beziehung nachhaltig positiv beeinflussen", erklärt Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer.

Wird Martin noch einmal mit anderen Augen auf seine Ehe-Reise zurückblicken und womöglich seinen vermeintlich festen Entschluss, das Experiment zu beenden, noch einmal überdenken? Jenny jedenfalls muss krankheitsbedingt ihre persönliche Zeitreise kurz vor der finalen Entscheidung ausfallen lassen.

Ob Jenny und Martin doch noch für eine Überraschung sorgen und sich für ihre Ehe aussprechen, siehst du im großen Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024: Montag, 23. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Du kannst es nicht erwarten? Kein Problem! Schon jetzt ist das große Staffel-Finale vorab bei Joyn PLUS+ verfügbar. Aber psst, nichts verraten!

Gefühls-Chaos garantiert! Wie entscheiden sich Jenny und Martin?

+++ Update, 9. Dezember 2024 +++

Kommunikations-Probleme bei Jenny und Martin

Nach einer traumhaften "Hochzeit auf den ersten Blick" verläuft Jennys und Martins Start in ihre gemeinsame Hochzeitsreise nach Uruguay alles andere als rund. Weil ihr Flug spontan annulliert wird, verschiebt sich die geplante Reise um einen Tag. Und auch in Uruguay tauchen schnell die ersten Schwierigkeiten auf.

Der Grund? Kommunikations-Probleme, die zum Ende ihrer Hochzeitsreise für den ersten großen Konflikt in ihrer Ehe sorgen. Jenny, die bereits durch Martins plötzliche distanziertes Verhalten verunsichert ist, fühlt sich von seiner schroffen Art verletzt. Als sie ihn nach den Gründen fragt, reagiert Martin offenbar recht unsensibel. Die Folge: Ein handfester Streit bricht vom Zaun.

Ein Auf und Ab

Eine weitere Aussprache sorgt zwar für ein wenig Besserung, die Stimmung ist dennoch gedämpft. Denn Jenny fühlt sich bereits jetzt schon so wohl an Martins Seite, dass sie große Angst hat, ihn zu verlieren. Erst als sie ihm das klipp und klar sagt, schafft auch er es, wieder einen Schritt auf sie zuzugehen. Martin nimmt Jenny all ihre Sorgen: Er beteuert, keine Zweifel an ihrer Ehe zu haben.

Der nächste Streit

Der Lichtblick hält allerdings nicht lange an. Zurück in Deutschland bemerkt Jenny eine Veränderung in Martins Laune. Diese verleitet sie offensichtlich nur wenig später zu einer verhängnisvollen Aussage.

Nach einer erneuten kleinen Auseinandersetzung am Flughafen möchte Jenny am Bahnhof einen Schritt auf Martin zugehen. Doch leider wählt sie die falschen Worte:

Komm mal her, ich geb dir ein Küsschen, mein Motzebär. Jenny zu Martin

Während Jenny mit ihrer Wortwahl nur ihre Zuneigung ausdrücken und sich Martin wieder annähern wollte, hat dieser das Wort "Motzebär" völlig missverstanden. Martin fühlt sich durch den Kosenamen angegriffen und kann dem so gar nichts Positives abgewinnen, was er auch klar zum Ausdruck bringt. Trotz Jennys Versuche, die Situation zu klären, eskaliert der Konflikt.

Liegt die Ehe der beiden in Scherben oder gibt es doch noch Hoffnung? Wie die Vorschau auf die nächste Folge zeigt, kommt es zur Aussprache zwischen Jenny und Martin mithilfe des Expert:innen-Teams. Ist ihre Ehe noch zu retten? Fest steht: Jenny verlässt während des Gesprächs den Raum. Unter Tränen erklärt sie nach Martins Aussagen:

Das ist für mich unbegreiflich. Das ist nicht nur unfair, das ist egoistisch! Jenny

+++ Update, 2. Dezember 2024 +++

Jennys und Martins Reitausflug wird abgebrochen

Bis hierhin und nicht weiter: Bei den Pferden kippt aufgrund eines aufziehenden Gewitters die Stimmung. Auch bei Jenny und Martin? © Joyn / SAT.1

Auf ihrer Hochzeitreise in Uruguay steht für Jenny und Martin die erste gemeinsame Aktivität an. Das Neu-Ehepaar geht auf einer Pferde-Ranch reiten. Obwohl beide noch niemals auf einem Gaul gesessen sind, herrscht Zuversicht: "Gemeinsam mit Martin auf 'nem Pferd, ich freu' mich da total drauf", so Jenny.

Nach einem etwas zaghaften Beginn genießen die beiden ihren Reit-Ausflug sichtlich. "Fernab von jeglichem Tourismus und Straßenverkehr einfach nur die Wildnis zu haben, das war ein absolut gigantisches Gefühl. Das hat sich auch so eingeprägt. Das wird es auch kein zweites Mal gegeben“, schwärmt Martin.

Leider muss der Ausflug aber frühzeitig beendet werden. Bei den Pferden kippt aufgrund eines aufziehenden Gewitters die Stimmung. Sie werden dermaßen unruhig, dass Jennys und Martins Guide entscheidet, nicht weiterzureiten.

Jenny ist im Anschluss bedrückt: "Ich bin schon etwas traurig darüber, dass der Reit-Ausflug doch etwas kürzer war als gedacht." Schließlich hätten sie "schon ein paar Hürden bei der Hochzeitsreise" gehabt. Der nächste Dämpfer für die Krankenpflegerin, der nicht "ganz so leicht" sei.

Martin gibt zu bedenken, dass Jennys negative Einstellung schwierig für ihn sei. Wenig später kommt es zu einem emotionalen Moment.

Jenny gerät ins Schwärmen

Auf einer Lichtung im Wald spricht das Ehepaar über Jennys Gefühlslage. Die 39-Jährige wirkt in sich gekehrt. Der zunächst gecancelte Flug, das Regen-Desaster zum Urlaubsstart und jetzt der Reit-Ausflug, der nicht nach Plan lief: Das alles macht Jenny zu schaffen. Martin nimmt seine Frau in den Arm und tröstet sie. "Es ist alles okay, ich weiß, für dich ist es schwer", gibt er sich einfühlsam.

Dann brechen bei Jenny alle Dämme. Es fließen laut ihr allerdings Freudentränen. Dieses Gefühl der Geborgenheit, das Martin ihr gibt, hat Jenny schon lange nicht mehr gespürt.

Er ist ein wunderbarer Mensch - ich liebe es einfach, an seiner Seite zu sein. Jenny über Martin

Ärger im Paradies: Jenny und Martin zoffen sich

Im Anschluss geht es für das frischvermählte Paar in die Hauptstadt Montevideo: Dort kommen sich die beiden beim Tango-Tanzen und Percussion-Spielen näher. "Es war so ein inniger, intimer Moment", erklärt Jenny.

Das Paar scheint im siebten Himmel, aber auf einmal zieht ein Donnerwetter auf: In der Vorschau auf die nächste Folge ist ein heftiger Streit zusehen: "Ich habe es dir doch fünf Mal in Ruhe erklärt", wütet Jenny. Martin entgegnet ihr:

Gut, dann müssen wir hier den Cut machen. Martin

+++ Update, 25. November 2024 +++

"Sehr vertraut": Jenny und Martin nach ihrer Hochzeitsnacht

Die erste Hürde haben Jenny und Martin auf dem Standesamt genommen: In Folge 4 geben sie sich "auf den ersten Blick" das Jawort und schließen den Bund der Ehe. Nach ihrer Feier verbringen die Frischvermählten die erste gemeinsame Nacht.

Und siehe da: Es matcht! Die Atmosphäre zwischen dem Brautpaar ist nach der Hochzeitsnacht "schon sehr vertraut", wie Martin beim Frühstück in der Hotelsuite verrät. Jenny kann ihrem Neu-Ehemann nur beipflichten: "Es ist sehr schön und wir teilen viele wichtige Ansichten."

Ich habe einfach jetzt schon das Gefühl, dass wir ein sehr gutes Fundament haben. Jenny nach der Hochzeitnacht

Drama am Flughafen

Nach der märchenhaften Trauung ist das Paar bereit für seine Hochzeitsreise nach Uruguay. Doch der Start ist mehr als holprig. Angekommen am Frankfurter Flughafen kommt der erste Schock: "Da waren ein Haufen Flüge, bis wir halt festgestellt haben: Der einzige Flug, der gecancelt wird, ist unserer", wie Martin völlig perplex erzählt. Kein gutes Omen für den Reise-Auftakt.

Das kann jetzt nicht wahr sein. Wir waren so voller Vorfreude und es war wie so ein Tiefschlag. Martin

Auch Jenny ist fassungslos, dass ausgerechnet ihr Flug abgesagt wird: "Das war natürlich ein kleiner Schock-Moment, denn wir wussten ja nicht: Findet die Reise überhaupt noch statt? Wird das alles abgesagt? Wie geht es weiter?", so die 39-Jährige.

Doch fliegen kann das Paar trotzdem. Im zweiten Anlauf, einen Tag später, können Jenny und Martin den nächsten Flug nach Uruguay nehmen. Die Stimmung ist jedoch etwas gedrückt, wie die beiden zugeben. Denn durch die verzögerte Abreise fällt ein ganzer Tag ihrer Hochzeitsreise weg. Jenny versucht, ihren Ehemann aufzumuntern: "Wir machen es uns gemütlich […] und machen das Beste draus", erklärt sie und nimmt ihren Martin fest in den Arm.

Regen-Desaster: Jenny und Martin in Uruguay

Nach fast 14 Stunden im Flugzeug und einem Tag Verzögerung schafft es das Paar endlich nach Uruguay. Doch die Vorfreude wird auch hier gedämpft. Entgegen den Erwartungen werden sie in Lateinamerika mit stürmischem und trübem Wetter empfangen. Für Martin "etwas ernüchternd", der sich auf warmes Wetter gefreut hatte.

Jenny macht derweil der Jetlag zu schaffen - für die 39-Jährige ist es die erste Fernreise. "Die Zeitverschiebung steckt einem schon in den Knochen", gibt Jenny erschöpft nach der langen Reise zu.

Ich wollte mir meine Enttäuschung auch nicht anmerken lassen, weil Martin auch enttäuscht war. Jenny

Doch bei der Ankunft in ihrem luxuriösen Honeymoon-Nest ist die schlechte Stimmung schlagartig verflogen. Jenny und Martin sind völlig überwältigt von ihrer Unterkunft mit Pool, Kamin und einem wunderschönen Ausblick auf die weite Natur Uruguays.

Die Hoch-Stimmung hält nicht lange an

Die ausgelassene Stimmung der Frischvermählten ist allerdings nur von kurzer Dauer. Wie die Vorschau auf die nächste Folge verrät, wird die Hochzeitsreise für Jenny und Martin eine Gefühls-Achterbahn, bei der bei Jenny alle Dämme brechen. Eine neue Herausforderung für die beiden.

+++ Update, 18. November 2024 +++

Für Martin wird es ernst

Nur noch wenige Augenblicke, bis Martin seine unbekannte Braut zum ersten Mal im Standesamt trifft. © Joyn / Christoph Assmann

Nervosität und Vorfreude begleitet Martin auf seinem Weg zum Standesamt. "Das ist keine Geschichte, wo man sagt: 'Okay, das macht man öfters!'", offenbart der Bräutigam. Auch Sorgen plagen den 46-Jährigen: Wird er den Vorstellungen seiner Match-Partnerin entsprechen? Wie sieht die Braut aus? Und: Wird es eine gemeinsame Zukunft geben?

Die Spannung ist jetzt doch so groß, dass man jetzt auch möchte, dass dieser eine Moment, auf den man sich sein Leben lang freut, auch endlich da ist. Martin

Als Stütze und Ratgeber in schweren Situationen ist seine ältere Schwester Trixi fest an Martins Seite. Für Martin ist der Rückhalt seiner Familie bei diesem großen Schritt extrem wichtig.

Auch für Trixi ist die Eheschließung ihres kleinen Bruders eine emotionale Angelegenheit. Den Tränen nah, erzählt sie von der engen Beziehung der Geschwister in allen Lebenslagen: "Ich bin seine große Schwester und wir halten eigentlich immer zusammen. Da freu ich mich, dass ich ihn da heute richtig unterstützen darf", erzählt Trixi mit immer wieder abbrechender Stimme.

Dann geht es los für Martin: Der 46-Jährige trifft auf dem Standesamt ein und begrüßt die Gesellschaften, die bereits Platz genommen haben. Eine Achterbahn der Gefühle für den Bräutigam:

Ich hätte nie gedacht, dass mich ein Moment mal so ergreifen würde. Martin

Für Jenny geht ein jahrelanger Traum in Erfüllung

Auch Jenny steht in den Hochzeits-Startlöchern. Vor der Ehe mit einem Mann, den sie zuvor noch nie getroffen hat, ist die 39-Jährige "positiv aufgeregt", wie sie lachend offenbart. Der Hafen der Ehe ist für Jenny ein langersehntes Ziel, dem sie mit positiver Vorfreude entgegenblickt. Trotzdem erfasst die Nervosität auch Jenny kurz vor dem großen Moment und es kullern einige Freudentränen.

Ich realisiere, dass das jetzt einfach wahr wird. Ich hab mir das einfach so sehr gewünscht! Jenny

Geben sich Jenny und Martin das Jawort?

Dann ist er gekommen, der große Moment: Martin und Jenny stehen sich zum ersten Mal gegenüber. Mit einem feierlichen "Ja, ich will" besiegeln sie ihren mutigen Entschluss, den sie mit einem liebevollen Kuss krönen. Damit reihen sie sich als viertes Paar in der 11. Staffel in die Liste derjenigen ein, die den Bund der Ehe eingegangen sind, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben.

Schock-Moment für Jenny und Martin: Platzt ihre Hochzeitsreise?

Doch nach der romantischen Zeremonie bleibt es nicht lange ruhig, denn unerwartete Turbulenzen warten auf das frisch vermählte Paar. Wie in der Vorschau auf Folge 5 zu sehen ist, wird Jennys und Martins Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeitsreise durch einen Schock-Moment am Flughafen getrübt.

Schock-Moment für Jenny und Martin: Platzt ihre Hochzeitsreise?

Doch nach der romantischen Zeremonie bleibt es nicht lange ruhig, denn unerwartete Turbulenzen warten auf das frisch vermählte Paar. Wie in der Vorschau auf Folge 5 zu sehen ist, wird Jennys und Martins Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeitsreise durch einen Schock-Moment am Flughafen getrübt.

Unser Flug ist gecancelt! Jenny

+++ Ursprüngliche News +++

Jenny und Martin: Ein perfektes Match?

Wenn es nach den versierten Expert:innen geht, sind sie ein Match mit idealen Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft zu zweit: die 39-jährige Jenny aus Dormagen und der 46-jährige Martin aus Goslar.

Jenny wird als "liebenswerter, herzensguter, harmoniebedürftiger Mensch" beschrieben, der allerdings wenig Zärtlichkeit und Verlässlichkeit in der Kindheit erfahren durfte. Dadurch habe sie "schnell erwachsen werden" müssen, erklärt Matching-Expertin Beate Quinn. An ihrer Seite wünsche sich die Paar- und Sexualtherapeutin einen Partner, der auch Gefühle zeigen könne.

Da kommt Martin ins Spiel. Der 46-Jährige sei "tatsächlich so ein sinnlicher Mensch", wie Kollegin Dr. Sandra Köhldorfer einwirft. "Er nimmt die Dinge war, hat eine Sensibilität für Kleinigkeiten. […] Er hat ein Bewusstsein, was um ihn herum passiert."

Beide eint derselbe Liebesstil

Laut den Expert:innen verfügen beide obendrein über ein gewisses Helfersyndrom. Jenny habe "immer ein offenes Ohr für andere", aber diese Aufmerksamkeit noch nie zurückbekommen, verdeutlicht Dr. Sandra Köhldorfer. Auch Martin kümmere "sich immer um die Bedürfnisse" seiner Mitmenschen. Deshalb wünsche man es den beiden auch so sehr, "dass sie mal jemand finden", fügt Beate Quinn hinzu.

Hinzu kommt, dass sie der gemeinsame Liebesstil Agape eint: "Fürsorglichsein, der Partner steht im Mittelpunkt." Das würde ihnen helfen, endlich mal in einer Beziehung anzukommen", ist sich die Expertin sicher, "wo der andere das auch zu schätzen weiß, diese Fürsorge", ergänzt Matching-Kollege Markus Ernst.

Ein Paar mit vielen Gemeinsamkeiten und ein Paar, das sich gegenseitig viel geben kann. Matching-Experte Markus Ernst über Jenny und Martin

