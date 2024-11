Eigentlich könnte es bei Emma und Christian nicht besser laufen: Nach einer traumhaften "Hochzeit auf den ersten Blick" soll es auf große Hochzeitsreise gehen. Doch stattdessen landen die beiden im Krankenhaus.

+++ Update, 18. November 2024 +++

Harte Belastungsprobe für Emma und Christian

Die 4. Folge der neuen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel sorgt erneut für einen Schock-Moment. Zwar droht diesmal keine Trauung ins Wasser zu fallen, dafür steht jedoch Emmas und Christians Hochzeitsreise auf der Kippe.

Am Morgen nach der Trauung bahnt sich bereits das Drama an: Grund ist die bevorstehende Hochzeitsreise, die Emma aufgrund ihrer Flugangst zunehmend Kopfschmerzen bereitet. Als sie erfährt, dass es nach Sri Lanka geht, bleibt die Euphorie aus. Dennoch will sich die 25-Jährige der Herausforderung stellen - nicht ahnend, dass es dazu nicht kommen wird. Denn ihre Beschwerden werden schlimmer und schlimmer.

Im Clip: Kein guter Start! Fällt Emmas und Christians Hochzeitsreise ins Wasser?

Schock! Emma muss ins Krankenhaus

Trotz entzündungshemmender Medikamente bekommt Emma Fieber, und ein Zwischenstopp im Krankenhaus ist unvermeidlich. Dort wird Verdacht auf eine Stirnhöhlenentzündung diagnostiziert. "Mit dieser kann sie nicht fliegen", erklärt Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer, die das Paar über die gesamte Zeit unterstützend begleitet.

Es kann sein, dass ihre Hochzeitsreise nicht stattfinden wird. Dr. Sandra Köhldorfer

Ist damit Sri Lanka für Emma und Christian erst einmal passé? Die Anspannung steigt, schließlich ist die Hochzeitsreise ein zentraler Bestandteil des "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experiments. Dort haben sie die Chance, sich in einer romantischen Umgebung besser kennenzulernen und ihre Beziehung zu stärken.

Die Ungewissheit, ob sie diese wertvollen Erfahrungen überhaupt machen können, stellt das Paar vor seine erste große Herausforderung. Werden sie diese unbeschadet überstehen?

"Christian ist großartig mit dieser Situation umgegangen"

Während so mancher sicherlich frustriert über den möglichen Ausfall der Hochzeitsreise gewesen wäre, bleibt Christian die Ruhe selbst. Statt sich über die Situation zu ärgern, steht er seiner frisch angetrauten Ehefrau liebevoll zur Seite und gibt ihr Sicherheit.

Das weiß Emma zu schätzen: "Christian war an dem Tag sehr fürsorglich. Er hat mich in den Arm genommen, meinte: 'Wir müssen nicht fliegen, wenn es dir nicht gut geht!'" Und auch Dr. Sandra Köhldorfer lobt den 31-Jährigen: "Christian ist großartig mit dieser Situation umgegangen."

Das hätte kein Mann der Welt besser machen können als er in diesen Stunden. Dr. Sandra Köhldorfer über Christian

Trotz dieser Extremsituation hoffen beide weiterhin, nach Sri Lanka fliegen zu können, und klappern eine ärztliche Fachperson nach der anderen ab.

Am Ende zahlt sich ihr Durchhaltevermögen aus, denn nach einem nervenaufreibenden Tag gibt es endlich gute Nachrichten: Emma und Christian dürfen, wenn auch mit einem Tag Verspätung, ihre Hochzeitsreise antreten.

Doch wird Emma ihre Ängste überwinden und wirklich in den Flieger steigen? Das siehst du in Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024: Montag, 25. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn - oder schon jetzt exklusiv vorab bei Joyn PLUS+.

+++ Update, 11. November 2024 +++

Ab ins Eheleben!

Die Traum-Hochzeit von Emma und Christian wird Wirklichkeit: Obwohl sich die beiden auf dem Standesamt das erste Mal begegnen, sprühen zwischen der Cuxhavenerin und dem Gelsenkirchener sofort die Funken. Schon während der emotionalen Zeremonie stellen sie viele Gemeinsamkeiten fest, wie etwa die Vorliebe für fleischfreie Gerichte.

"Da ist jetzt so eine Nähe auf jeden Fall irgendwie entstanden", freut sich Christian. Das Jawort fällt beiden dementsprechend nicht schwer. Ihre Eheschließung besiegeln sie sogar direkt mit einem innigen Kuss.

Anschließend feiern die Frischvermählten ihren mutigen Entschluss ausgelassen mit Familie und Freund:innen. Den Song zum ersten Tanz liefert niemand Geringeres als Schlager-Star Anna-Carina Woitschack, die mit "Glücksmomente" für die perfekte Stimmung sorgt.

"Traum-Hochzeit": Emma und Christian schweben auf Wolke sieben

Nach der Feier zieht das Ehepaar ein durchweg positives Fazit: Als "echte Traum-Hochzeit" bezeichnet Emma glückselig den schönsten Tag ihres Lebens. Auch über ihren Bräutigam könnte sie nicht glücklicher sein: "Er gefällt mir sehr gut", schwärmt sie von Christian.

Den Abend lassen die 25-Jährige und ihr sechs Jahre älterer Ehemann in einer luxuriösen Hotel-Suite ausklingen.

Notaufnahme statt Flugzeug: Fällt die Hochzeitsreise von Emma und Christian ins Wasser?

Eigentlich steht einer romantischen Hochzeitsreise nun nichts mehr im Weg, findet auch der frisch gebackene Ehemann Christian, der die kommende Reise als "sehr aufregend" bezeichnet - und damit eine böse Prophezeiung macht.

Denn wie in der Vorschau auf die nächste Folge zu sehen ist, folgt am Flughafen der Schock: Die Hochzeitsreise von Emma und Christian steht noch vor Abflug auf der Kippe. Anstatt im Flieger sitzen die beiden in der Notaufnahme.

Auf der einen Seite habe ich mich auf die Reise gefreut. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich gefragt: Können wir die Reise überhaupt antreten? Christian

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Ein weiteres Match: Emma und Christian

Nach einer intensiven wissenschaftlichen Analyse der Singles haben die Matching-Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst ein weiteres Paar mit idealen Voraussetzungen für eine gemeinsame Zukunft gefunden: die 25-jährige Emma aus Cuxhaven und den 31-jährigen Christian aus Gelsenkirchen.

Beide eint ein inniger Wunsch nach Familie

Wenn es nach Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn geht, ist Christian der perfekte Partner an Emmas Seite. Nicht nur sei der Bankkaufmann ein verantwortungsvoller, ruhiger und strukturierter Mann, "der mitten im Leben" stehe, sondern er könne Emma auch "diese Stabilität" geben, die sie brauche.

Das Besondere bei beiden ist allerdings ihre große Sehnsucht nach einer eigenen Familie. Christian kann es gar nicht erwarten: "Im Idealfall wäre die Familiengründung so schnell wie möglich anzugehen", offenbart der 31-Jährige und erklärt: "Ich habe immer gesagt, dass ich nicht zu alt Vater werden möchte. Das ist ein Lebenstraum, der in Erfüllung gehen würde." Auch Emma betont:

Es wäre schön, wenn aus Wissenschaft nicht nur Liebe wird, sondern auch aus Wissenschaft Kinder entstehen. Emma

