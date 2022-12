Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 läuft momentan in der 10. Staffel.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022.

Bewohner Jeremy Fragrance hat in Folge 7 die PBB-Villa freiwillig verlassen. Trotzdem gibt es jetzt in SAT.1 weitere spannende Einblicke in sein Leben.

Bei "Promi Big Brother" 2022 ist Jeremy Fragrance mit seiner extrovertierten Art aufgefallen. Viele Zuschauer:innen lieben und feiern ihn dafür. Heute kommt er zurück zu SAT.1. Was du über die Reality-Doku "Jeremy Fragrance - Number One" wissen musst, erfährst du hier.

Als Jeremy Fragrance seinen freiwilligen Auszug bei "Promi Big Brother" 2022 verkündete, waren vermutlich nicht nur Jennifer Iglesias und Micaela Schäfer bestürzt, sondern auch viele seiner Fans. Doch sie können aufatmen, denn es gibt bald mehr von dem Influencer in SAT.1 zu sehen.

"Jeremy Fragrance - Number One": Von "Promi Big Brother" zurück in die Welt

Wie geht es Jeremy nach seinem Auszug? Was erlebt er, was tut er? Diese Fragen und mehr werden in der Prime-Time-Reality-Show "Jeremy Fragrance - Number One" beantwortet. Dabei siehst du, wie der Influencer die ersten 48 Stunden zurück in der Welt verbringt und was in seinem Leben so los ist.

Wann läuft die Doku über Jeremy Fragrance?

Die spannenden Einblicke in das Leben von Jeremy Fragrance gibt es am Freitag, 2. Dezember 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen. Außerdem gibt es die Doku auch auf Joyn im Livestream und nach der TV-Ausstrahlung jederzeit auf Abruf.

Jeremy Fragrance ist Number One: Ich bin der Krasseste, ich bin der Beste, ich bin die Nummer eins in meiner Disziplin. Und ich nehme euch mit in meinen Alltag. Jeremy Fragrance über sich selbst

Das erwartet dich heute

Ein Kamerateam begleitet Jeremy Fragrance in den ersten 48 Stunden nach seinem plötzlichen Auszug bei "Promi Big Brother" 2022. Dabei gewährt der Parfum-Influencer den Zuschauer:innen Blick hinter die Fassade. Wie tickt der TikToker? Was erlebt er?

Jeremy Fragrance auf dem Weihnachtsmarkt

Bei "Promi Big Brother" 2022 wollte Jeremy seinen Signature-Look in Form eines weißen Anzugs nicht ablegen, doch für die Doku schlüpft er in ein anderes Outfit und begibt sich inkognito auf einen Weihnachtsmarkt (Spoiler: Das geht schief).

Gebürtig heißt er Daniel Schütz

Aber das ist noch nicht alles, was du heute Abend siehst. Der Influencer zeigt dir einiges aus seinem Alltag und spricht auch über Privates. Dafür reist er in seine Heimat Oldenburg, wo er als Daniel Schütz aufwuchs, bevor er der erfolgreichste Influencer Deutschlands wurde.

Kindheit und Jugend

Bis Jeremy etwa neun war, lebte er in der "Bronx von Oldenburg" (Zitat Jeremy Fragrance). Von Luxus gab es damals keine Spur. Zudem hatte er eine schwierige Zeit erlebt. "Ich bin nicht so aus krassen guten Verhältnissen gekommen, im Sinne von Wohlstand", erzählt Jeremy. Seine Eltern ließen sich früh scheiden, der Vater war gewalttätig.

Mein Bruder hat sich wortwörtlich vor mich gestellt, damit er den Gürtel abbekommt und nicht ich. Jeremy Fragrance

Bevor sein Vater starb, hat sich Jeremy noch mit ihm versöhnt. Heute sagt er: "Es sind intensive Erinnerungen, aber ich sehe in allem nur das Gute. Alles, die Anstrengungen und auch die Prügel haben mich zu einem stärkeren Menschen gemacht. Jetzt bin ich Millionär, fahre Ferrari, trage eine goldene Rolex, bin bei SAT.1, kauf mir 'ne Wohnung, einfach so in bar. Wäre ich ein Münchner Luxus-Boy gewesen, hätte ich sicher nicht den Hunger gehabt."

