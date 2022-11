"Promi Big Brother" 2022: Marlene Lufen & Jochen Schropp bleiben die Moderator:innen der Show

Das große TV-Spektakel konnten sie sich auch diesen Sommer nicht entgehen lassen: Marlene Lufen und Jochen Schropp sind in Staffel 10 wieder die Moderator:innen von "Promi Big Brother". Hier gibt's die wichtigsten Informationen zu den beiden im Überblick.

Jochen Schropp: Seit Staffel 2 moderiert er "Promi Big Brother"

Bereits seit Staffel 2 begleitet er "Promi Big Brother" als Moderator: Jochen Schropp. Er führt seit 2014 durch die Sendung und moderiert demnach nun schon seine siebte Staffel. Der große Bruder kann jeden Sommer darauf zählen, dass Jochen mit seiner witzig-spritzigen Art das Geschehen im #PromiBB-Haus begleitet.

Früher arbeitete der 42-jährige Jochen zunächst als Schauspieler, bevor er sich nach einer Gesangs- und Sprecherausbildung in Frankfurt am Main vornehmlich der Moderation widmete. So war der gebürtige Gießener neben "Promi Big Brother" beispielsweise für die SAT.1-Formate "Jetzt wird's schräg" und "Himmel oder Hölle" im Einsatz.

Marlene Lufen: Die "Promi Big Brother"-Moderatorin im Portrait

Wie auch in den letzten drei Staffeln steht an Jochen Schropps Seite die erfahrene Moderatorin Marlene Lufen. Die Journalistin ist den Zuschauer:innen besonders aus dem "SAT.1 Frühstücksfernsehen" bekannt, das sie mit kurzen Unterbrechungen schon seit 1997 moderiert.

Marlene Lufen stammt ursprünglich aus Berlin, wo sie Publizistik und Spanisch an der Freien Universität studierte. Ihr beruflicher Weg führte sie nach ihrem Studium unter anderem zum SAT.1-Magazin "akte.". Ihr tiefes Wissen über die deutsche Fernseh-Welt und ihre jahrelange Erfahrung helfen Marlene natürlich auch bei der Moderation von "Promi Big Brother".

Marlene Lufen & Jochen Schropp sind ein eingespieltes Moderator:innen-Duo

Marlene und Jochen gehören seit 2018 zu #PromiBB wie Ketchup zu Pommes. Doch die beiden traten auch vorher schon zusammen als Moderatorin und Moderator in Erscheinung. So ist Jochen Schropp immer wieder als Urlaubsvertretung beim "SAT.1 Frühstücksfernsehen" zu sehen, das auch Marlene moderiert.

Die beiden ergänzen sich einfach perfekt und spielen sich immer wieder gegenseitig den Ball zu. So können die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Promi Big Brother" das Geschehen auch außerhalb des Welt des großen Bruders gut einordnen.

"Promi Big Brother" 2021: Wann beginnt Staffel 9?

Bald startet Flug 2021 wieder los in Richtung Reality-Paradies. "Promi Big Brother" feiert am 6. August 2021 den Auftakt zu Staffel 9. Hier bekommst du alle weiteren Informationen zum Start, den Sendezeiten und den Sendeterminen.

