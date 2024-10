Vor über zwei Jahrzehnten wurde Alida Kurras als Gewinnerin der zweiten Staffel von "Big Brother" über Nacht zum Star. Sie darf in Staffel 12 als erste Bewohnerin einziehen.

Die 12. Staffel von "Promi Big Brother" läuft ab Montag, 7. Oktober 2024, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update vom 5. Oktober +++

Alida ist die Erste im Container

Die "Big Brother"-Gewinnerin aus Staffel 2 ist 23 Jahre nach ihrem Triumph erstmals bei "Promi Big Brother". Nun lässt Big Brother sie als erste Bewohner:in in den Container einziehen. Sie erkundet gleich jede Ecke und ist ganz neugierig, wie sich der Container verändert hat.

Alida darf den ersten Blick auf den Container werfen und erkundet eifrig jeden Winkel. © Joyn

Von der Studentin zu Deutschlands Publikumsliebling

Der Name Alida Kurras ist auch 23 Jahre nach ihrem triumphalen Auszug aus dem "Big Brother"-Container noch ein Begriff in der deutschen Fernsehlandschaft. Im Jahr 2000 gewann sie die zweite Staffel der Reality-Show. Innerhalb von nur drei Monaten wurde die junge Studentin, die in Eichwalde aufwuchs, über Nacht berühmt. "Mein Leben wäre sonst anders verlaufen. Ich bin unendlich dankbar", blickt sie auf diese Zeit zurück.

Alida kam auf ungewöhnliche Weise ins "Big Brother"-Haus: Eine Wette mit Freunden. Der Einsatz? Ein Kasten Bier. Am 16. September 2000 zog sie in den Container ein, und an Silvester 2000 verließ sie ihn als Siegerin der Staffel. Noch heute erinnert sie sich gern an diese Zeit:

Es ist schön zu sehen, dass man nicht in Vergessenheit geraten ist. Das hat mich selber überrascht. Alida Kurras

20 Jahre TV-Karriere

Alida Kurras’ Weg führte nach dem "Big Brother"-Sieg geradewegs in die Fernsehwelt. Bereits kurz nach dem Finale begann sie ihre Karriere als Moderatorin bei 9Live, wo sie drei Jahre lang Quiz-Shows moderierte. Es dauerte nicht lange, bis ProSieben auf sie aufmerksam wurde. Dort bekam sie ihre eigene Show "Das Geständnis - Heute sage ich alles!", die sie erfolgreich moderierte.

Doch auch ihre Verbindung zu "Big Brother" blieb bestehen. Mal war sie als Gast in der Sendung zu sehen, mal moderierte sie Formate rund um die Show. Seit 2011 steht Alida bei Channel21 vor der Kamera, wo sie Produkte im Teleshopping-Format präsentiert.

Alidas optischer Wandel im Laufe der Jahre

Neben ihrer beruflichen Entwicklung hat sich auch Alida Kurras’ Aussehen seit ihrer Zeit im "Big Brother"-Container deutlich verändert. Damals, im Jahr 2000, präsentierte sich die junge Berlinerin mit dunkleren Haaren und einem natürlichen Look – weit weg von der Glamour-Welt. Ihre bodenständige und natürliche Ausstrahlung machte sie zu einer der beliebtesten Teilnehmer:innen.

Heute ist Alida kaum wiederzuerkennen: Sie trägt blonde Haare, setzt auf auffälligeres Make-up und zeigt sich glamourös und modisch. Trotzdem bleibt sich die Moderatorin treu und begeistert ihre Fans weiterhin durch ihre offene und authentische Art.

So sah Alida Kurras früher aus 1 / 6 © ddp Im September 2003 moderierte Alida Kurras bei "9Live" zusammen mit Robin Bade, Anna Heesch, Jörg Draeger und Thomas Schürmann abwechselnd 52 Stunden und 45 Minuten lang ununterbrochen das längste Fernseh-Quiz der Welt. Der Weltrekord wurde vom Guinness-Buch der Rekorde anerkannt und gilt bis heute. © ddp So sah "Big Brother"-Gewinnerin Alida Kurras im Jahr 2003 aus. © ddp/BUG Moderatorin Alida Kurras bei der Aufzeichnung von "Markus Lanz" 2013 in Hamburg. © ddp Alida Kurras bei der Premiere des neuen Freefall-Towers Exitus im Berlin Dungeon 2016. © ddp/SP Schwanger und super stolz: Alida Kurras 2018 bei einer Premiere in Berlin. © ddp/Marcus Golejewski Alida Kurras mit ihrem Partner Sascha Schlichte beim Felix Burda Award 2024 in Berlin.

Familienglück: Alida wird Mama

Auch privat hat sich in den letzten Jahren viel bei Alida verändert. 2018 wurde sie mit über 40 Jahren zum ersten Mal Mutter. Ihre Tochter trägt den Namen Marla Lissy, wie sie stolz in einem Interview verriet. Vater des Kindes ist ihr Partner Sascha Schlichte, mit dem Alida auch eine weitere Tochter erzieht, die Sascha aus einer früheren Beziehung mitgebracht hat. Neben ihrer TV-Arbeit vertreibt Alida zudem hochwertige Babyartikel im Netz und scheint sich in ihrem Familienleben angekommen zu fühlen. "Ich habe so viele geile Sachen erlebt, von der großen Samstagabend-Show träume ich heute allerdings nicht mehr", gibt sie offen zu. Über ihr Privatleben verrät sie ansonsten nur wenig.

Harter Schicksalsschlag: Alida verliert ihren Vater

Die letzten Jahre wurde es etwas ruhiger um die Moderatorin - nicht ohne Grund. In einem Interview 2023 erzählte sie, dass sie sich aufgrund der schweren Krebserkrankung ihres Vaters bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe: "Man lernt in solchen Momenten, dass andere Dinge wichtiger sind als in den Medien herumzuhopsen." Die enge Bindung zu ihrem Vater, den sie als "ein Herz und eine Seele" bezeichnete, machte den Verlust umso schmerzlicher. 2021 verlor ihr Vater im Alter von 69 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Es fällt Alida noch immer schwer, über diesen Verlust zu sprechen, doch sie hat aus der schweren Zeit etwas Entscheidendes gelernt:

Es gibt nichts mehr, was zwischen uns gestanden hat. Wir durften alles klären. Alida Kurras

Alida Kurras im "Promi Big Brother"-Container

Nun sorgt Alida mit einer überraschenden Entscheidung für Aufsehen: Sie kehrt in die Welt von "Big Brother" zurück. Obwohl sie bisher davon abgesehen hat, noch einmal an einer Reality-Show teilzunehmen, lässt sie sich diesmal von der Faszination des großen Bruders erneut anziehen. "Ich glaube schon, dass die Leute sich freuen werden, mich wiederzusehen!", sagte sie selbstbewusst.