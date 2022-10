"Promi Big Brother" 2022: So kannst du Tickets für die Live-Shows kaufen

Das Wichtigste auf einen Blick "Promi Big Brother" startet 2022 in die 10. Staffel.

In dieser News erfährst du, wie du dir Tickets kaufen und live dabei sein kannst.

Dieses Spektakel willst du dir bestimmt nicht entgehen lassen! "Promi Big Brother" geht 2022 weiter - und so bist du live im Studio dabei.

Tickets für "Promi Big Brother" 2022 kaufen

Am 18. November ist es endlich soweit und "Promi Big Brother" kommt mit neuen Folgen und neuen Bewohner:innen zurück. Dabei startet bereits Staffel 10. Wenn du gern im Studio dabei wärst und so das Geschehen live und vor Ort mitverfolgen willst, kannst du dir hier Tickets für "Promi Big Brother" 2022 kaufen.

Wann kommen die neuen Folgen?

In der ersten Folge ziehen ab 20:15 Uhr die Bewohner:innen ein. Danach lässt der Große Bruder die prominenten Bewohner:innen in seiner Welt 24 Stunden lang nicht aus den Augen. Bis zum Finale im Dezember läuft "Promi Big Brother" täglich jeweils ab 22:15 Uhr.

Moderator Jochen Schropp freut sich schon

In diesem Jahr läuft die Show im Winter statt im Sommer - aber das schmälert die Freude bei Moderator Jochen Schropp keineswegs: "Dieses Jahr dürfen wir unseren Promis beim Lachen, Weinen, Streiten und Versöhnen zusehen, ohne das Grillfest des Nachbarn oder eine heiße Sommer-Party am Strand zu verpassen. Im Winter mache ich es mir nach Sonnenuntergang sowieso am liebsten auf der Couch gemütlich. Mit 'Promi Big Brother' bieten wir das perfekte Gegenprogramm zur Fußball-WM – mit dem großen Unterschied, dass bei uns jede:r willkommen ist."