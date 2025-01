Nach tödlicher Attacke in Aschaffenburg: Faeser und Söder bei Trauerfeier

Video: Redakteur Peter Johannsen und Tim Vaassen

Anzeige

In Gedenken an die Opfer der Gewalttat von Aschaffenburg wird es einen ökumenischen Gottesdienst geben. Zudem ist eine bayernweite Trauerbeflaggung geplant.

Das Wichtigste in Kürze Nach der Gewalttat in Aschaffenburg findet am Sonntag eine Trauerfeier statt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an der geplanten Trauerfeier teilzunehmen.

Außerdem soll es am Sonntag eine bayernweite Trauerbeflaggung geben.

Anzeige

Anzeige

Solidarität in Bayern

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an der für diesen Sonntag in Aschaffenburg geplanten Trauerfeier teilzunehmen. Aus Sicherheitsgründen würden dafür unter anderem Straßen gesperrt, sagte eine Sprecherin der Stadt. Zum Gottesdienst in der Stiftskirche sind nur geladene Gäste zugelassen. Ob auch Angehörige der Opfer teilnehmen werden, war zunächst unklar.

Die Gedenkfeier mit ökumenischem Gottesdienst soll um 10.30 Uhr beginnen. Sie wird für Zuschauer, die nicht in die Kirche kommen können, auf einer Leinwand auf dem Stiftsplatz übertragen. Zudem soll sie auf dem YouTube-Kanal der Stadt Aschaffenburg zu sehen sein.

Bayernweite Trauerbeflaggung

Söder ordnete für Sonntag eine landesweite Trauerbeflaggung an. "Die Gewalttat von Aschaffenburg ist unfassbar und schockierend. Bayern zeigt Solidarität. Wir trauern mit den Angehörigen und beten für die Opfer und die Verletzten", teilte er mit.

Die Anordnung gelte für alle staatlichen Dienstgebäude in Bayern. Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts seien gebeten, in gleicher Weise zu verfahren.

Anzeige

Anzeige

Verdächtiger in psychiatrischer Einrichtung

Am Mittwochmittag soll ein 28 Jahre alter Afghane in einem Aschaffenburger Park ihm offensichtlich unbekannte Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Ein zweijähriger Junge marokkanischer Herkunft und ein 41-jähriger Deutscher starben. Zudem wurden ein zweijähriges, syrisches Mädchen und ein 72-jähriger Deutscher schwer verletzt. Eine Erzieherin (59, deutsch) brach sich in dem Tumult einen Arm.

Der Verdächtige befindet sich inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Aschaffenburg hatte am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl erlassen. Einen Unterbringungsbefehl gibt es in der Regel, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass ein Verdächtiger zur Tatzeit aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Dem 28-Jährigen wird zweifacher Mord, zweifacher versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hat er sich zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert, sein Motiv ist unklar.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Nach Messerangriff in Aschaffenburg: Polizei warnt vor gefälschten Spendenkonten

Tödliche Gewalttat in Aschaffenburg: Das ist am Tag danach bekannt

Nach tödlichem Angriff in Aschaffenburg: Innenminister beraten über Sicherheitslage in Deutschland