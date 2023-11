Comeback bei "The Taste" im Herbst: Sternekoch Frank Rosin ist zurück in der Jury

Anzeige

Nach einer kurzen Pause ist Frank Rosin zurück in der "The Taste"-Jury und bewertet ab Herbst wieder außergewöhnliche Löffel-Kreationen.

Frank Rosin zurück in der "The Taste"-Jury

Er ist wieder da. Nach einer kurzen kreativen Pause kehrt Frank Rosin an den Löffel zurück, der für manche Menschen die Welt bedeutet. Mit Alexander Hermann, Alex Kumptner und Tim Raue sucht Frank Rosin in der SAT.1-Erfolgsshow "The Taste" im Herbst das beste Koch-Talent Deutschlands. Angelina Kirsch moderiert.

Frank Rosin: "Die kurze 'The Taste'-Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte. Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben. Ich freue mich auf gute und inspirierende Köchinnen und Köche bei 'The Taste' im Herbst."

Anzeige

Anzeige

Das ist "The Taste"

Ein ganzes Gericht auf einem Löffel: Das ist die Herausforderung für die Kochtalente, die "The Taste" gewinnen wollen. In der ersten Runde, der sogenannten Blindverkostung, müssen die Köchinnen und Köche mindestens einen der Juroren Alexander Hermann, Alex Kumptner, Tim Raue oder Frank Rosin mit einem Genuss-Löffel überzeugen und sich so für das Team eines Starkochs empfehlen. Wer im Finale den perfekten Genuss-Löffel kreiert, gewinnt 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.

SAT.1 zeigt "The Taste" mit wachsendem Erfolg seit 2013. Redseven Entertainment produziert auch die zwölfte Staffel der SAT.1-Show.

"The Taste" – Staffel 12 mit Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Frank Rosin und Tim Raue: ab Herbst 2023 in SAT.1 und auf Joyn.