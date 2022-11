"The Taste" 2022: Es wird ernst in Folge 7

Anzeige

Das Halbfinale steht vor der Tür und für die Kandidat:innen von "The Taste" wird es jetzt ernst. Die Challenge in Folge 7 hat es in sich. Dem Gastjuror Daniel Gottschlich geht es vor allem um das Erlebnis beim Essen. Er hat gleich zwei Aufgabenkärtchen für die Teams von Tim Raue und Co., nämlich die Geschmacksqualität und die Konsistenz.

"Jeder Hammerlöffel kann den Einzug ins Halbfinale bedeuten, das ist irre", stellt Alex Kumptner ehrfürchtig fest. "Die Zeit vergeht aber auch viel zu schnell. 'The Taste' ist wirklich die schnellste Klassenfahrt des Jahres", fügt er hinzu.

Tim Raue und Kandidat Christian voll konzentriert beim Anrichten des Löffels ©SAT.1/Jens Hartmann

Kampf ums Überleben in Team Rosin

Auch in Folge 7 schärfen die Teilnehmer ihre Messer, braten was das Zeug hält und kochen gegen die Zeit. Während Alex Kumptner mit drei Kandidat:innen in den Kampf zieht, steht an Frank Rosins Seite nur noch einer und den will er um jeden Preis behalten.

Mit jedem Löffel ein Erlebnis

Der zweifache Sternekoch Daniel Gottschlich macht sich unter den Coaches keine großen Freunde. Denn als Angelina verkündet, dass der Gast gleich mit zwei Losen statt der üblichen einen Aufgabenkarte aufwartet, ist das Entsetzen unter den Köchinnen und Köchen groß. Neben Geschmacksqualitäten wie süß, salzig, sauer und scharf geht es auch um die Konsistenz der Löffel. Da müssen sich die Teilnehmer:innen besonders ins Zeug legen, um am Ende abzuliefern.

