In der Jubiläumsstaffel bei "The Taste" 2022 geht der Wettkampf weiter. Alle Kandidat:innen wollen gewinnen und geben alles. Heike und Sonia schaffen es in dieser Folge nicht, die Juroren mit ihren Gerichten zu überzeugen, und beide müssen die Show verlassen. Es fließen viele Tränen.

Eine Reise zu den Bergen

Berge, Küste, Wald und Wiese: Das Thema dieser Folge sind Landschaften. Für Kandidatin Sonia ist es eine Herausforderung, die Berge geschmacklich auf den Löffel zu bringen. Obwohl sie es schafft, den Juror mit dem gebratenen Rehrücken, verfeinert mit Sellerie, Pilzen, Karotten und Bohnen, zu überzeugen, wählt Frank Philips Gericht. Spitzenköchin Sophia Rudolph muss die Entscheidung treffen und setzt Franks Team auf den letzten Platz. Sonia muss damit die Show verlassen und wird mit viel Applaus verabschiedet. Dennoch kann sie stolz auf sich sein. Mit nur 20 Jahren hat sie es in die Top Ten geschafft.

Chaos-Queen in der Küche

Heike bringt den Topf zum Überlaufen. Die Chaos-Queen muss die Sauerei beseitigen, bevor sie weiterkochen kann. Die Seezunge schneidet sie erstaunlicherweise gut, obwohl sie das noch nie gemacht hat. Keine leichte Aufgabe, doch Juror Alexander steht ihr tatkräftig zu Seite. Gegen Ende wird sie immer nervöser. Die gebratene Seezunge mit Sellerie, Fenchel und Beurre blanc kann sich aber sehen lassen. Doch wird sich Alexander für ihren Löffel entscheiden? Das Team musste lange überlegen, welche "Küste" es nehmen soll. Am Ende überzeugt Daniels französische Bouillabaisse.

Ein Geschmackssturm

Beim Solokochen kommt Heike richtig ins Schwitzen. Die rote Beete ist zu dunkel geworden, also muss sie noch mal ran. Sie ist bei der Verkostung besonders angespannt, als die Juroren ihren Löffel mit gebratenem Kräuterseitling mit rote Bete, Macadamia und Wirsing probieren. Das Gericht kommt nicht gut an. Viel zu ölig und der Strunk der roten Beete wurde nicht entfernt. "Das ist kein Herbstspaziergang, sondern ein Sturm", beschreibt Frank sein Geschmackserlebnis. Die Umsetzung dieses Gerichts ist leider nicht geglückt. Ein Rückschlag für Heike.

Das gab es noch nie

Nur zwei Kandidatinnen erscheinen zur Entscheidung: Heike und Victoria. Die Juroren sind erst etwas irritiert und können es nicht glauben: In den letzten neun Staffeln ist es noch nie vorgekommen, dass nur zwei Kandidatinnen antreten mussten. Alle anderen sind eine Runde weiter und müssen nicht mehr um die Gunst der Juroren bangen. Insgesamt acht Sterne können vergeben werden, jeweils vier rote und vier goldene. Heike ist besonders angespannt. Sie weiß, dass es für sie eng werden könnte.

Warme Worte von Frank Rosin

Heike bekommt einen roten Stern nach dem anderen. Bevor Frank seinen roten Stern vergibt, erwähnt er Heikes großartige Persönlichkeit: "Du bist eine extrem tolle Kandidatin." Doch gegen Victorias perfekt gekochtes Gericht hatte sie einfach keine Chance. Heike kann ihre Tränen kaum zurückhalten und ist überwältigt von Trauer und Enttäuschung. Sie wäre so gerne weitergekommen.

Emotionaler Abschied

Alex nimmt Heike in den Arm und versucht sie aufzumuntern: "Erst mal kann man nicht sagen, was du nicht mehr kannst, sondern was du alles kannst." Frank wird emotional und ihm kommen ebenfalls die Tränen. Heike verabschiedet sich mit ihren letzten Worten: "Ich habe hier nicht nur gekocht, ich habe 'The Taste' hier gelebt."

