Bei "The Taste" versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten perfekte Löffel-Gerichte zu kreieren, um der Jury ihr Können zu beweisen. Doch wer nimmt in diesem Jahr teil? Wer kocht in welchem Team? Wer kommt wie weit und wer ist schon daheim? Und wer hat wie viele goldene Sterne? Hier sind die Antworten zu diesen Fragen.

Das Wichtigste in Kürze Das Warten hat ein Ende! "The Taste" ging am 23. Oktober 2024 um 20:15 Uhr mit Staffel 13 in die nächste Runde.

Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten kannst du hier nachlesen.

Hier bekommst du einen Überblick zu allen Kandidat:innen, für welches Team sie kochen und wer bereits wieder nach Hause musste.

133:01 Min

Ab 6

Wer kann die Jury von seinem kulinarischen Können überzeugen und liefert das beste Ergebnis ab? Wer sichert sich einen Platz in einem der Teams und wer strahlt am Ende der neun Folgen vom Cover des eigenen Kochbuchs, bekommt sein eigenes Siegergericht im Handel und nimmt 50.000 Euro Siegprämie mit nach Hause? Das erfährst du hier.

Alle 17 Kochtalente in vier Teams - welche Kandidat:innen sind noch dabei, wer ist raus und wer erkochte sich die meisten goldenen Sterne?

Bei der ersten Löffelverkostung agierten die vier Star-Köche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin noch als Juroren und stellten sich anhand der Verkostung ihr Team zusammen. Jedes Team besteht dabei aus vier Kochtalenten. Nur in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: dank eines Koch-Battles am Anfang der Staffel zwischen den vier Juroren bekam der Sieger einen zusätzlichen Platz für ein Kochtalent.

Nach diesem überraschenden Kochduell am Anfang holten sich die Star-Köche bei der Löffelverkostung ihre vier Talente ins Team. Lediglich Alexander Herrmann als Sieger des ersten Koch-Battles bekam noch ein fünftes Kochtalent. Jede Kandidatin bzw. jeder Kandidat kämpft in insgesamt neun Folgen um ein eigenes Kochbuch, ein eigenes Siegergericht im Handel sowie 50.000 Euro Siegprämie. Und so sehen die vier Teams im Detail aus:

Alle Folgen und Staffeln von "The Taste" kannst du nach Ausstrahlung als Wiederholung kostenlos auf Joyn streamen.

Team Alexander Herrmann

Sandra K. (32), Online-Redakteurin aus Frankfurt am Main ist raus in Folge 4

Die wichtigsten Infos zu Sandra und die Gründe zu ihrem Ausscheiden kannst du hier nachlesen.

Katja B. (40), Food-Stylistin aus Hamburg

Katja bezeichnet sich selbst als "Sonnenmaus" und verbringt dementsprechend viel Zeit draußen. Mittlerweile wohnt die 40- Jährige seit acht Jahren in Hamburg. Seit einem Jahr ist sie, nach ihrer ersten gescheiterten Ehe, wieder frisch verliebt: in ihre Verlobte, mit der sie auch zusammenwohnt.

Katja kocht seit ihrem 14. Lebensjahr. Ihre Eltern, die beide Köche waren, versuchten erfolglos, sie davon abzubringen, Köchin zu werden und rieten ihr, stattdessen "etwas Vernünftiges" zu machen. Als sie Jamie Oliver im TV sah, wie er in einer riesigen Schüssel irgendeinen verrückten Salat anmachte, schmiss sie noch am selben Tag ihr Studium und begann eine Ausbildung zur Köchin. Nach ihrer Lehre tingelte sie durch die verschiedensten Küchen, arbeitete unter anderem auch als Chefpatissière für Juan Amador. 2012 zog sie nach San Francisco, wo sich ihr Verständnis vom Kochen von Grund auf änderte. Sie kaufte nur lokale Produkte vom Markt und kannte jeden Farmer beim Namen, Farm-to-table, Root-to-flower und Nose-to-tail. Zurück in Deutschland versuchte sie das Gelernte weiterzuleben, aber die Restaurant-Industrie hatte sich verändert, sodass sie ihren Beruf infrage stellte. Um ihre Leidenschaft nicht ganz aufgeben zu müssen, bewarb sie sich bei der Zeitschrift "Essen&Trinken" als Food-Stylistin und wurde sofort eingestellt. Nach zwei Jahren wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit.

Katja sammelte bislang zwei goldene Sterne!

Richard D. (34), Sozialpädagoge aus Berlin

Richard und seine Freundin haben sich letztes Jahr einen Traum erfüllt und eine Weltreise gemacht. Fünf Monate lang besuchten sie über 20 Länder. Bei Richard läuft selten etwas nach Plan, im Gegenteil, er liebt es sogar, ab und zu aus dem "Hamsterrad" auszubrechen. Mit seiner Freundin ist er bereits seit 10 Jahren zusammen und gemeinsam bereisten die beiden auch schon mal Europa mit einem Campingbus. Dass sie an der Copa Cabana ausgeraubt wurden und bis auf ihre Unterhose nichts mehr hatten, stört ihn wenig. Heute kann er darüber nur noch lachen und rühmt sich mit seinem derben Humor. Seine Freundin ist gerade schwanger, unterstützte ihn aber trotzdem moralisch am Castingtag.

Der Wahlkurs "Haus und Wirtschaft" brachte Richard in der Schule zum Kochen. Es bereitete ihm so viel Freude, dass er damals schon an regionalen Wettkämpfen teilnahm. Bereits mit 16 Jahren zog Richard aus und durch die aufgezwungene Selbstversorgung eignete er sich immer mehr Kochwissen an. Das Reisen ist eine große Inspiration für ihn. So kocht er nun jeden Abend für seine Freundin.

Mladen A. (36), Restaurantfachmann aus München ist raus in Folge 2!

Alles Wichtige zu Mladen und die Gründe für sein Ausscheiden kannst du hier nachlesen und anschauen.

Team Alex Kumptner

Franca S. (22), Chef de Partie aus Alpirsbach

Eigentlich wollte Franca immer zu Porsche, sie liebt schnelle Autos und sie liebt das Autofahren, doch dann kam der erste Freund. Dieser war damals selbst am Beginn seiner Kochausbildung und meinte, das wäre doch was für sie zwei, vor allem weil er sich nur so eine Beziehung vorstellen kann. Mittlerweile ist der Freund ihr Ex-Freund und ihre Kochausbildung hat Franca mit Bravour abgeschlossen. Die 22-Jährige stellte ihr Können bereits bei einem Wettkampf unter Beweis. 2023 trat sie für das Bundesland Baden-Württemberg beim Finale des Rudolf-Achenbach-Preises an und wurde Vierte. Seitdem weiß sie, was es heißt, unter Druck zu arbeiten und zu funktionieren.

Aktuell arbeitet Franca als Chef de Partie in der Patisserie eines 5-Sterne-Hotels in Österreich. In ihrer Freizeit pflegt Franca zudem ein sehr interessantes Hobby: Das Schnitzen von Holzfiguren mit einer Kettensäge, das sie von ihrem Vater gelernt und lieben gelernt hat.

Franca bekam in Folge 5 ihren ersten goldenen Stern!

Hawk B. (46), Pitmaster aus Herford ist raus in Folge 4

Die wichtigsten Infos zu Hawk und und seinem unglücklichen Ausscheiden kannst du hier nachlesen.

Stephanie S. (34), Integrationslehrerin aus Österreich

Mit ihrem Partner hat Stephanie einen mittlerweile eineinhalbjährigen Sohn und ist aktuell in Mutterschutz. Ihre Leidenschaft galt über 15 Jahre lang dem Fußball, Stephanie spielte sogar in der Wien-Auswahl. Neben ihrer Lehre als Konditorin und ihrer Tätigkeit als Integrationslehrerin, absolvierte sie noch eine Ausbildung in Richtung Film und Theater. Heute pinselt sie gerne Portraits und Landschaften oder bemalt die Wände des Kinderzimmers ihres Sohnes.

Die Ausbildung zur Konditorin stärkte ihr Verständnis für Geschmäcker und steigerte ihr Selbstbewusstsein, sagt sie rückblickend. Später bemerkte Stephanie allerdings, dass ihre eigentliche Leidenschaft dem Kochen gilt, da man sich freier von Rezepten machen kann. Beruflich ließ sie die Kulinarik hinter sich und machte eine Umschulung zur Integrationslehrerin. Früher kochte sie oft und gerne mehrgängige Menüs für ihre Freunde. Seit der Geburt ihres Sohnes liegt ihr Schwerpunkt allerdings auf kinderfreundlichen Gerichten.

Stephanie bekam in Folge 5 ihre ersten beiden goldenen Sterne!

Lejla M. (31), selbstständige Visagistin aus Düsseldorf

Jede Staffel aufs Neue spielte Lejla mit dem Gedanken, sich bei "The Taste" zu bewerben, doch ihr fehlte jahrelang der Mut. Erst durch ihre Teilnahme an der Sendung "Das perfekte Dinner" gewann sie an Selbstbewusstsein in der Küche und fand Spaß daran, vor der Kamera zu stehen.

Ein eigenes Bistro – das ist Lejlas großer Traum. Erster Schritt in Richtung Verwirklichung: Die Mama einer 4-jährigen Tochter startet im Herbst 2024 ein duales Studium im Bereich "Food Management". In ihrer Freizeit lässt sie ihrer kreativen Ader freien Lauf: Sie malt, dekoriert und schreibt leidenschaftlich gerne. Mit nur 10 Jahren durfte sie dabei sein, als ihr Großonkel ein Schaf schlachtete – für Lejla bis heute eine der interessantesten Erfahrungen. Inzwischen kocht, backt und experimentiert die 31-Jährige beinahe jeden Tag, wobei sie beim Anrichten besonders auf Farben und Kontraste achtet: "Für mich ist jedes Gericht auf dem Teller wie ein kleines Kunstwerk."

Team Frank Rosin

Craig T. (37), Koch aus Korntal-Münchingen bei Stuttgart

Craig war laut eigenen Aussagen ein "schlechter Hauptschüler", der nicht wusste, was er machen sollte. Nach einem Praktikum in einem Restaurant, welches ihm ein Lehrer beschaffte, entschied er sich für eine Ausbildung als Koch in einer Kantine. In den Folgejahren sammelte er Erfahrungen "in den letzten Absteigen", aber auch in der Sternegastronomie (Restaurant "5"). Acht Jahre verbrachte er als Küchenchef in der Kantine des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport, welches, nachdem er die Leitung übernommen hatte, stark an Besucherzahlen zulegte, sodass eine geplante Schließung verhindert wurde.

Seit einem Jahr hat Craig sein eigenes Erlebnisrestaurant Taylors Kitchen, in dem er Kochshows, Caterings und Kochkurse anbietet. Letzteres hauptsächlich für Kinder. Der 37-Jährige wuchs in einem amerikanischen Haushalt auf, weshalb seine Ernährung die Hälfte seines Lebens aus Fast Food bestand. Dies prägte sein starkes Bedürfnis, Kindern Gemüse schmackhaft zu machen. Neben dem Kochen ist Sport Craigs große Leidenschaft, vor allem das Ringen.

Im Teamkochen in Folge 4 holte sich Craig seinen ersten und bislang einzigen goldenen Stern.

Felix B. (24), Show- und Profikoch aus Rösrath bei Köln ist raus in Folge 3

Alles Wichtige zu Felix und die Gründe für sein Ausscheiden kannst du hier nachlesen und anschauen.

Dennis K. (36), Operation-Manager aus Hamburg ist raus in Folge 5

Jebrael B. (24), Koch aus Straelen

Als 17-Jähriger kam Jebrael als Asylbewerber nach Deutschland. Ohne Verwandtschaft und ohne ein Wort Deutsch zu können, setzte er zunächst alles daran, die deutsche Sprache zu erlernen. Zuhause im Libanon kochte seine Mutter sehr ausgiebig, zudem hatte Jebrael schon immer eine große Leidenschaft für Süßigkeiten. Diese war so groß, dass er in seiner Heimat eine Ausbildung zum Pâtissier anfing, diese aber nach 2 1⁄2 Jahren abbrach.

Im Jahr 2018, nachdem der 24-Jährige bereits ein Jahr in Deutschland war und die Sprache besser beherrschte, wurde er nach einem Praktikum im Hotel Straelener Hof übernommen und begann seine Lehre als Koch. Dort arbeitet er bis heute als Koch und Pâtissier. In seiner Freizeit macht Jebrael gerne Sport im Fitnessstudio. Da er an der Grenze zu Holland wohnt, ist er dort oft mit seinem Rennrad unterwegs.

Im Solokochen in Folge 2 erkochte sich Jebrael seine ersten beiden goldenen Sterne.

Team Tim Raue

Tine S. (33), Recruiterin für Auszubildene und Dual Studierende aus Berlin

Die Kreativität der Hobbyköchin kennt keine Grenzen: Egal, ob Nähen, Zeichnen, Holzmöbel bauen oder natürlich Kochen, Tine findet immer einen Weg, um Langeweile zu vermeiden. Ihre sehr extrovertierte Persönlichkeit macht sie besonders.

Tine begann ihre Karriere als ambitionierte Hobbyköchin bereits als junges Mädchen, die nach der Schule selbst dafür sorgen musste, dass etwas auf den Mittagstisch kam. Ihr Wissen zog sie dabei meistens aus diversen Kochsendungen und Kochbüchern. Am meisten begeistert ist die 33-Jährige von der italienischen Küche, weswegen sie von all ihren Küchenutensilien ihre Pasta-Maschine am meisten benutzt. Tine träumt davon, in ihrer Rente ein eigenes kleines Bistro zu eröffnen, in welchem sie neben Kaffee und selbst gemachten Kuchen zusätzlich ein warmes Mittagsmenü anbieten will, um auch noch im hohen Alter immer in Gesellschaft zu sein.

Hubertus S. (35), Abteilungsleiter Energieunternehmen aus Hamburg ist raus in Folge 3

Alles Wichtige zu Hubertus und die Gründe für sein Ausscheiden kannst du hier nachlesen und anschauen.

Diana E. (40), Köchin aus der Schweiz

Diana beschreibt sich selbst als eine verrückte Nudel. Die 40-jährige Köchin kommt gebürtig aus Freiberg in Sachsen, lebt aber schon seit Jahren in der Schweiz, wo sie auch nicht weg möchte. Für Diana ist der Spaß an der Arbeit mit das Wichtigste, weswegen sie unter ihren Kollegen auch als Witzbold bekannt ist. Diana leidet unter einem Gendefekt (Alopecia areatas totalis /„Fleckenkahlheit“), der zu Haarausfall führt - die Lebensfreude lässt sie sich davon nach eigener Aussage aber nicht nehmen. Beim Probekochen erzählte sie, dass man bei ihr niemals ein Haar im Essen findet und brachte damit alle zum Lachen.

Ihre Lehre absolvierte sie im Hotel Schloss Waldeck am Ebersee, welche sie mit Bravour bestand. Durch ihre langjährige Arbeit als Patissière ist sie selbsternannte Expertin rund um das Thema "Hüftgold" und "Süßkram". Heute arbeitet sie im Restaurant Ustria Lags in der Nähe des bekannten Skigebiets Flims/Laax.

Nach dem Solo-Kochen in Folge 3 holte sich Diana von den Coaches nach der Blindverkostung alle vier goldenen Sterne. In Folge 4 kam im Solokochen noch ein weiterer goldener Stern hinzu.

Doreen M. (60), Künstlerin aus Berlin

Bevor die Künstlerin Doreen nach Deutschland kam, studierte sie Interior Design in Malaysia. Leider wurde ihr Diplom in Deutschland nicht anerkannt, weswegen sie lange im Vertrieb arbeitete. Dennoch malte sie nebenbei viele Ölbilder, gab Malkurse und hatte sogar Ausstellungen. Bis heute restauriert sie gerne alte Möbel. Ihre vier Kinder wohnen auf der ganzen Welt, verteilt in Indien, Malaysia und Leipzig. Ihr Mann ist Amerikaner.

Doreen ist in Malaysia geboren und aufgewachsen. Als sie mit 21 Jahren nach Deutschland kam, gab es noch nicht an jeder Ecke einen Asialaden. So musste sie mit dem kochen, was ihr zur Verfügung stand und fing an, sich mit deutschen Produkten auseinanderzusetzen. Rezept sind ihr jedoch ein Gräuel. Dennoch, als sie in Kuala Lumpur in einer deutschen Schule arbeitete, gab sie den Müttern der Kinder dort Kochkurse.

Jaqueline P. (35), Senior International Brand Managerin aus München

"Wenn ich die Championsweek gewinne, dann bewerbe ich mich bei "The Taste", versprach Jaqueline ihrem Coach Alex Kumptner bei der Küchenschlacht 2023 - hier ist sie. Als Brand Managerin bei Dr. Oetker ist Jaqueline für das Entwickeln und Vermarkten von Tiefkühlpizza zuständig. In ihrer Freizeit liebt es die 35-Jährige, zu reisen. Mindestens einmal im Jahr besucht sie Spanien, genauer gesagt Valencia. Und wenn es mal eine längere Reise sein darf, dann geht es nach Asien. Ihre Reisen versucht Jaqueline immer wieder mit dem Kochen zu verbinden, so besucht sie gerne traditionelle Kochkurse, wie letztens auf Bali.

Kochen lernte Jaqueline ganz traditionell von ihrer Mutter und ihrer Oma. Doch erst ein Praktikum bei Maggi machte aus ihr eine ambitionierte Hobbyköchin, die sich mittlerweile auch diversen Kochwettbewerben stellt.

In den ersten fünf Folgen erkochte sich Jaqueline bereits drei goldene Sterne.