"The Voice Kids" bringt auch 2024 wieder die begabtesten jungen Gesangstalente auf die große Bühne. Hier erfährst du, wann die neue Staffel startet und wie du die Folgen anschauen kannst.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze "The Voice Kids" ist eine Musikshow in SAT.1 und geht am 15. März 2024 auf Joyn in die 12. Staffel.

In diesem Artikel erfährst du, wann die neue Staffel beginnt und die einzelnen Episoden gezeigt werden.

Auch die Coaches stehen schon fest. Alle wichtigen Infos zu Staffel 12.

Start von "The Voice Kids" 2024

Bald singen die jungen Talente wieder. "The Voice Kids" geht in die 12. Staffel. Nachdem schon bekannt ist, dass Lena, Alvaro Soler, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo als Coaches dabei sein werden, steht nun auch fest, wann die neue Staffel beginnt. Und es gibt dieses Jahr ein besonderes Highlight.

Am 15. März 2024 geht Staffel 12 auf Joyn los und das nicht nur mit einer, sondern gleich mit zwei Folgen.

Anzeige

Anzeige

Spezial-Folge zum Staffelstart

Das gab es noch nie! Zusätzlich zur ersten regulären Folge gibt es auf Joyn am 15. März noch eine besondere Ausgabe der Show. In "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" präsentiert Sängerin und All-Star-Talent Chiara Castelli schon zum Staffelstart exklusive Momente aus der neuen Staffel, spricht backstage ganz persönlich mit den Coaches und trifft Talente vorangegangener Staffeln:

"The Voice Kids"-Sieger Egon erzählt, wohin ihn seine "Flügel" aus den Blind Auditions 2021 getragen haben.

Im Clip siehst du Egons Blind Audition mit "Flügel"

Finalistin Fia aus Team Lena hat im letzten Jahr nicht nur mit ihrer begleitenden Deaf Performance auf der "The Voice Kids"-Bühne beeindruckt, sondern durfte auch direkt Deutschland beim Junior Eurovision Songcontest mit ihrem eigenen Song vertreten. Und Ellice aus Team Wincent gelang schon mit ihrer zweiten Single "Angst>Liebe" der Einzug in die Charts.

Anzeige

Alle Sendetermine und Sendezeiten

Die neuen Folgen von "The Voice Kids" werden wieder wöchentlich am Freitag gezeigt. Eine Woche nach der Veröffentlichung auf Joyn PLUS+ wird die jeweilige Episode um 20:15 Uhr in SAT.1 im TV ausgestrahlt. Diese Sendetermine sind bereits bekannt:

"The Voice Kids" - Die Warm-Up-Show" ab Freitag, den 15. März 2024, kostenlos auf Joyn und am 22. März um 22:50 Uhr in SAT.1.

Folge 1 ab Freitag, den 15. März 2024, auf Joyn PLUS+ und am 22. März 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 2 ab Freitag, den 22. März 2024, auf Joyn PLUS+ und am 29. März 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1

Danach gibt es jeden Freitag eine neue Folge - sowohl auf Joyn, als auch in SAT.1. Alle Folgen können nach der TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn gestreamt werden.

Wiederholung der Folgen im Fernsehen

Wer die Folge gern im TV anschauen will, aber um 20:15 Uhr keine Zeit hat, kann auch die Wiederholung im Fernsehen ansehen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird die jeweilige Folge um ca. 00:30 Uhr wiederholt und man kann sie noch einmal anschauen. Die Startzeiten können jede Woche etwas variieren, um nichts zu verpassen, kannst du im SAT.1-TV-Programm die jeweiligen Sendezeiten nachschauen.