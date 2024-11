"The Voice of Germany" 2024: Alle Infos der aktuellen Staffel in der Übersicht

Die 14. Staffel von "The Voice of Germany" läuft momentan. Wer sind die Coaches, wo kannst du die Folgen sehen? Das und mehr erfährst du in diesem Artikel.

Das Wichtigste in Kürze "The Voice of Germany" ist eine Musik-Show, die momentan in der 14. Staffel ist.

In diesem Artikel findest du die wichtigsten Infos zur neuen Staffel zusammengefasst.

Aktuelle Neuigkeiten findest du immer auf der News-Seite.

Auch 2024 gibt es wieder vier Coaches, großartige Stimmen und jede Menge Gänsehaut-Momente in einer Show vereint. "The Voice of Germany" ist in der 14. Staffel.

Wer sind die Coaches von "The Voice" in Staffel 14?

Die Coaches aus der vorigen Staffel kommen vorerst nicht auf die roten Stühle zurück. Dafür gibt es drei beliebte Rückkehrer aus früheren Staffeln sowie ein neues Gesicht in der "The Voice"-Welt. Das sind die Coaches 2024:

Start und Sendezeiten: Wann kommt "The Voice of Germany" 2024?

Los ging Staffel 14 am 26. September 2024 im TV. Es gibt jetzt jede Woche eine neue Folge am Freitag in SAT.1 - jeweils um 20:15 Uhr. Online könnt ihr die Folgen zeitgleich auch auf Joyn im Livestream sehen.

Hier findest du alle Sendetermine im Überblick.

Ganze Folgen im TV, online auf Abruf und im Livestream

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo und wie du "The Voice of Germany" sehen kannst. Im Fernsehen werden die Folgen freitags in SAT.1 ausgestrahlt.

Online kannst du die Folgen zur gleichen Zeit auch im kostenlosen Livestream auf Joyn anschauen. Dort findest du die Episoden von "The Voice of Germany" nach der Ausstrahlung auch kostenfrei auf Abruf und kannst sie ansehen, wann du möchtest.

Folgen schon vorab sehen mit Joyn PLUS+

Wenn du es nicht abwarten kannst, bis die Folge im TV gezeigt wird, kannst du dir mit einem Joyn PLUS+-Abo auch einen Vorsprung verschaffen. Damit siehst du jede Episode direkt nach Ausstrahlung der vorigen Ausgabe im TV. Sobald Folge 1 im TV zu sehen war, kannst du also Folge 2 auch schon bei Joyn PLUS+ streamen und so weiter.

Welche Talente sind bei "The Voice" dabei?

Viele großartige Stimmen treten in Staffel 14 an. Hier kannst du nachschauen, wer in welcher Blind-Audition-Folge auftritt:

Außerdem findest du einen Überblick, wer weitergekommen ist, auf der Talente-Seite.

"No Time To Die" auf der Harfe: Alexandra Kwast verzaubert mit Billie-Eilish-Hit

Alle Infos zu "The Voice": So funktioniert die Show

Auf der Suche nach der besten Stimme durchläuft "The Voice of Germany" mehrere Phasen. Talente und Coaches versuchen alles aus sich herauszuholen, um am Ende in den Liveshows zu gewinnen. Diese Runden gibt es bei "The Voice of Germany" 2024:

Die Blind Auditions: Wer überzeugt die Coaches?

"The Voice" beginnt mit den Blind Auditions, bei denen die Talente mit ihrer Stimme überzeugen müssen. Die Coaches sitzen mit dem Rücken zu ihnen auf ihren ikonischen roten Stühlen und hören aufmerksam zu. Wenn ein Talent sie überzeugt, können sie auf den Buzzer vor sich drücken und sich umdrehen. Sobald das passiert, ist das Talent definitiv eine Runde weiter.

Wenn sich mehrere Coaches für ein Talent umdrehen, müssen sie um diese besondere Stimme kämpfen - das Talent entscheidet selbst, in welches Team es gehen möchte. Die Coaches geben ihr Bestes, um die Talente von ihrem Team zu überzeugen. Immerhin möchten sie mit der vielversprechendsten Stimme den Sieg erringen.

So funktioniert der Block

In diesem Jahr haben die Coaches erneut die Möglichkeit, die Blind Auditions durch Blocken zu beeinflussen. Wenn ein Coach ein vielversprechendes Talent erkennt und befürchtet, dass ein anderer Coach seine Pläne durchkreuzen könnte, kann er oder sie diesen blocken. Das ausgewählte Talent kann sich dann nicht mehr für den blockierten Coach entscheiden.

Open Battles: Im direkten Duell ist alles möglich

Als Nächstes stehen die Battles an, bei denen die Talente gegeneinander singen müssen. Die Coaches investieren viel Zeit und Mühe, um die Talente auf die nächste Phase vorzubereiten und das Beste aus ihren Stimmen herauszuholen. Dann geht es in den Battle-Ring, wo die Talente mit einem gemeinsamen Song gegeneinander antreten.

Doch die Coaches können sich nicht einfach zurücklehnen, oft wird ihr Job in dieser Phase noch härter, denn sie müssen eine schwere Entscheidung treffen: Mit welchen Talenten gehen sie in die nächste Runde?

Hier wird es richtig spannend, denn auch in Staffel 14 heißt es: Open Battles. Wenn beide Talente auf einem ähnlich starken Niveau performen, kann sich der Coach entscheiden, beide in die nächste Runde mitzunehmen. Da jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Talenten in die nächste Runde kommen kann, werden bei einigen Auftritten dann auch alle ausscheiden.

Teamfights: Das Studiopublikum entscheidet

Während in früheren Staffeln in den Sing-Offs intern im Team die besten Talente ermittelt wurden, schicken die Coaches in Staffel 14 ihre Talente in den Teamfights gegen die Talente der anderen Teams ins Rennen. Dabei singen sie um die begehrten Hot Seats. Nur wer am Ende der Show einen solchen Sitzplatz ergattert, kommt eine Runde weiter.

Die Coaches legen die Reihenfolge der Talente fest und diese dürfen dann selbst entscheiden, wen sie von den besetzten Hot Seats der anderen Teams herausfordern möchten. Natürlich wird um die Plätze gesungen. Nach jeder Gesangsdarbietung entscheiden die Zuschauer:innen im Publikum per Voting, wessen Performance sie besser fanden. 2024 gibt besteht der Voting-Block aus lauter ehemaligen Talenten.

Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält einen Hot Seat, während der andere ausscheidet.

So kann es theoretisch passieren, dass ein Coach am Ende der Teamfights komplett leer ausgeht und ein anderer möglicherweise mit allen Talenten in die Liveshows geht. Letzte Staffel brachte Giovanni Zarrella nur ein Talent in die Liveshows, während Bill und Tom Kaulitz gleich fünf dabei hatten.

Liveshows: Hier kannst du selbst mitvoten

Wenn die Liveshows anstehen, ist das Finale zum Greifen nah. Die Talente, die es bis hierhin geschafft haben, sind dem Sieg bereits sehr nahe. Doch jetzt müssen sie nicht mehr nur die Coaches, sondern auch die Zuschauer von ihren Stimmen überzeugen, denn diese entscheiden durch ihr Voting, wer weiterkommt und am Ende die Staffel gewinnt.

Live im Studio dabei sein: Tickets für "The Voice"

Du möchtest die außergewöhnlichen Stimmen nicht nur zu Hause von der Couch erleben, sondern hautnah im Studio dabei sein? Dann kannst du dir Tickets für die Shows bei tvtickets.de besorgen. Da es nur eine begrenzte Anzahl Plätze im Studio gibt, sollte man schnell sein.

Bewerbung: So kannst du selbst teilnehmen

Du träumst davon, auf einer Bühne zu stehen und die Menschen mit deiner Stimme zu berühren? Dann bewirb dich doch als Talent bei "The Voice of Germany"! Hier findest du alle Infos zur Teilnahme.

